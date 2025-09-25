Sute de deținuți din Alcatrazul Aligatorilor, un centru de detenție din Florida, înconjurat de crocodili și șerpi, au dispărut fără urmă

„Alcatraz pentru aligatori” este un centru de detenție construit special pentru adăpostirea imigranților ilegali care urmează să fie deportați din SUA.

La doar câteva luni de la inaugurarea lui, acest centru înconjurat din toate părțile de mlaștinile Floridei, în care sunt mii de crocodili (pentru descurajarea oricui ar dori să evadeze), raportează dispariția numelui a sute de persoane din baza de date online a Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA.

Două treimi din 1.800 nu mai apar în baza de date

Grupurile care militează pentru drepturile imigranților nu pot stabili unde se află aceste persoane.

Sute de persoane care au trecut prin „Alligator Alcatraz” au dispărut de pe radar.

Potrivit Miami Herald, două treimi dintre cele 1.800 de persoane deținute acolo în iulie nu mai apar în baza de date online.

Aproximativ 800 nu sunt înregistrați și în 450 de cazuri nu este înregistrată nicio locație.

Avocații interpelați de Herald spun că este posibil ca un astfel de caz să fie în curs de procesare, un deținut să fie transferat între două centre sau că este pe cale să fie deportat.

Cetățean cubanez deportat în Mexic

Ziarul american relatează în special cazul lui Michael Borrego Fernandez, un cetățean cubanez în vârstă de 35 de ani, deținut la Alligator Alcatraz aproape toată luna iulie.

Potrivit avocatului său, acesta a fost apoi transferat la centrul de detenție Krome din Miami, apoi la centrul de detenție Otay Mesa din San Diego.

După ce nu a mai primit vești de la el timp de o săptămână, rudele sale au aflat în sfârșit că a fost deportat în statul mexican Tabasco.

DSI: „Numărul deținuților fluctuează pentru că aceștia sunt deportați”

Departamentul pentru Securitate Internă a răspuns pentru cotidianul El Pais că „numărul deținuților de la Alligator Alcatraz fluctuează constant, deoarece aceștia sunt deportați și transferați în centrele de detenție ICE pentru proceduri ulterioare de deportare” și că „toți deținuții au posibilitatea de a comunica cu avocații și familiile lor”.

„Scopul ICE este de a îndepărta imigranții din țară cât mai repede posibil”, au explicat reprezentanții Departamentului.

Condițiile „inumane” au stârnit indignarea Amnesty International

Deschiderea, la începutul lunii iulie, a închisorii Alligator Alcatraz, construită într-o vastă zonă umedă subtropicală plină de aligatori, crocodili și pitoni, a stârnit indignare în rândul criticilor politicii represive de imigrație a lui Donald Trump, care au numit locul „inuman”.

Amnesty International reclamă accesul inadecvat la apă curată și produse de igienă, lipsa îngrijilor medicale, accesul redus la avocați și informații juridice, lucru care compromite capacitatea oamenilor de a contesta detenția lor, la care adaugă daunele psihologice și frica indusă de locul periculos de detenție.