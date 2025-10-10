Cercetătorii britanici au descoperit o reptilă preistorică „de mărimea unui delfin”

Descoperit în 2001 de un colecționar, în apropierea falezei Golden Cap, situată pe celebra „Coastă Jurasică” din Dorset, scheletul aproape complet al animalului nu fusese identificat oficial până acum.

Acest ichtiosaur „de mărimea unui delfin”, al cărui nume științific este Xiphodracon goldencapensis, tradus aproximativ „dragonul-sabie din Dorset”, reprezintă un exemplar unic și oferă o piesă esențială din puzzle-ul evoluției acestor reptile marine, potrivit unui comunicat al Universității din Manchester. Acolo lucrează și paleontologul Dean Lomax, unul dintre cei trei cercetători care au contribuit la această identificare.

Scheletul, aflat în prezent în colecția Muzeului Regal din Ontario (Canada), conține un craniu impresionant, cu o orbită oculară de dimensiuni mari și un bot alungit, asemănător unei săbii.

Cercetătorii estimează că animalul măsura aproximativ trei metri lungime și se hrănea cu pești și calmari, scrie Le Figaro.

Potrivit specialiștilor, fosila reprezintă probabil cel mai complet exemplar de reptilă preistorică descoperit până acum din perioada Pliensbachianului, o etapă a Jurassicului inferior, datată între 192 și 184 de milioane de ani în urmă.

Cercetătorii au adăugat că Xiphodracon poate fi considerat „veriga lipsă” între speciile de ichtiosauri dispărute la începutul Pliensbachianului și cele care au apărut ulterior, oferind o imagine mai clară asupra tranziției evolutive a acestor reptile marine preistorice.