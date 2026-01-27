China își consolidează coordonarea strategică cu Rusia pentru securitatea globală

Potrivit televiziunii publice chineze CCTV, ministrul apărării de la Beijing, Dong Jun, a declarat că China și Rusia ar trebui să își întărească coordonarea strategică pentru a contribui la „o energie pozitivă” în ceea ce privește securitatea și stabilitatea mondială.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei videoconferințe între Dong Jun și omologul său rus, Andrei Belousov. Oficialul chinez a subliniat că Beijingul este dispus să colaboreze cu Moscova pentru a aprofunda cooperarea bilaterală, a îmbunătăți mecanismele de schimb și a consolida coordonarea strategică în fața riscurilor și provocărilor globale.

Cooperarea în domeniul securității globale

În mesajul transmis părții ruse, Dong Jun a evidențiat necesitatea ca cele două țări să își consolideze capacitatea comună de a răspunde provocărilor de securitate și să acționeze unit pentru stabilitatea mondială. Potrivit CCTV, conflictul din Ucraina nu a fost menționat explicit în comunicatul oficial difuzat după discuții.

Această reafirmare a coordonării strategice intervine într-un moment sensibil pe scena geopolitică internațională, la scurt timp după primele negocieri directe dintre Moscova și Kiev privind un posibil plan american de soluționare a războiului din Ucraina.

Coordonare strategică în contextul războiului din Ucraina

Deși Beijingul și Moscova mențin un parteneriat strâns, China susține oficial că adoptă o poziție neutră față de războiul din Ucraina. Cu toate acestea, autoritățile chineze nu au condamnat public invazia rusă, fapt care a atras critici din partea statelor occidentale.

Guvernele occidentale acuză China că oferă Rusiei un sprijin economic esențial pentru continuarea efortului de război, inclusiv prin furnizarea de componente utilizate în industria de apărare. Pe acest fond, negocierile recente dintre delegațiile rusă și ucraineană, desfășurate timp de două zile la Abu Dhabi, au vizat un plan de pace propus de președintele american Donald Trump.

În paralel, Trump a invocat influența tot mai mare a Chinei și Rusiei în regiunea Arcticii pentru a justifica necesitatea strategică a Statelor Unite de a controla Groenlanda.