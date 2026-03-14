Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 16. Netanyahu a luat legătura cu Zelenski. Israel anunță noi lovituri în Iran, iar tensiunile se extind în regiune. F1 anulează cursele din regiune

UPDATE Netanyahu a luat legătura cu Zelenski
Biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a luat legătura cu echipa președintelui ucrainean Zelenski pentru a solicita o convorbire telefonică, a declarat un oficial israelian pentru The Times of Israel.
Potrivit Ynet, Netanyahu dorește să discute despre cooperarea în combaterea dronelor iraniene, cu care Ucraina se confruntă de ani de zile.
Rezumatul ultimelor ore
- Israelul a anunțat că a ucis încă doi oficiali iranieni de rang înalt și că a ajuns la 400 de valuri de atacuri aeriene asupra unor ținte din vestul și centrul Iranului, la două săptămâni de la izbucnirea războiului. Evoluțiile vin pe fondul unei extinderi a tensiunilor regionale, cu efecte asupra securității maritime, piețelor globale și stabilității din statele vecine.
- Un nou punct de presiune rămâne Strâmtoarea Ormuz, rută esențială pentru transportul global de petrol. Președintele american Donald Trump și-a reiterat apelul către alte state să contribuie la securizarea traficului maritim din zonă, în timp ce autoritățile iraniene au transmis mesaje contradictorii privind restricțiile impuse. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că strâmtoarea ar fi închisă doar navelor americane și israeliene. Tot Araghchi a respins afirmațiile venite din SUA potrivit cărora liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi fost rănit și desfigurat în urma primului val de atacuri americano-israeliene de luna trecută. Khamenei a rămas în afara vieții publice de la numirea sa, alimentând speculațiile privind starea sa.
- În paralel, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că a furnizat Iranului informații și drone folosite în atacuri asupra bazelor militare americane din Orientul Mijlociu, o acuzație care, dacă se confirmă, ar indica o implicare mai amplă a Moscovei în conflict.
- Escaladarea militară readuce în prim-plan și traume mai vechi din regiune. În Liban, mulți dintre cei care au copilărit în timpul războiului civil din 1975-1990 spun că noile lovituri din Orientul Mijlociu reactivează amintiri și temeri pe care le credeau depășite.
- Între timp, conflictul pare să afecteze și mai mult securitatea regională. Două drone au lovit ieri ambasada SUA din Bagdad, însă amploarea pagubelor și existența unor victime nu sunt deocamdată clare. Premierul Irakului a condamnat atacul, avertizând că acesta expune țara unor „consecințe grave” și promițând continuarea anchetei pentru identificarea celor responsabili.
- Formula 1 a anunțat anularea Marelui Premiu din Bahrain și a Marelui Premiu al Arabiei Saudite, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Cele două curse erau programate să se desfășoare pe 12 aprilie, în Bahrain, respectiv pe 19 aprilie, în Arabia Saudită.
- Elveția a anunțat sâmbătă că a respins solicitările SUA de survol al spațiului aerian național, în contextul războiului din Iran. Berna a autorizat doar aeronavele de transport să survoleze spațiul național
- Trei membre ale echipei feminine de fotbal a Iranului, care acceptaseră vize de refugiat pentru a rămâne în Australia, au decis să se întoarcă în țara lor natală, a declarat ministrul australian al afacerilor interne.