Cinci adolescenți trimiși în judecată în Suedia pentru tentativa de asasinare a unui disident iranian

Potrivit procurorilor, unul dintre adolescenți, în vârstă de 16 ani la momentul incidentului, a mers la locuința lui Arvin Khoshnood din orașul Malmö pe 2 septembrie anul trecut, având asupra sa un cuțit. Adolescentul ar fi sunat la ușă și ar fi întrebat-o pe soția cercetătorului dacă acesta se află acasă. Khoshnood, care se afla în locuință, nu s-a arătat și a alertat imediat poliția, transmite Euronews.

Conform actului de acuzare, tânărul fusese recrutat prin aplicații de mesagerie criptată de către ceilalți inculpați, care i-ar fi promis o plată dacă îl ucide pe cercetător.

Instrucțiuni și armă furnizate de complici

Procurorii spun că trei dintre adolescenți, împreună cu o a patra persoană considerată posibilul organizator – a cărei identitate nu a fost încă stabilită – i-ar fi dat instrucțiuni atacatorului, i-ar fi furnizat cuțitul și ar fi negociat termenii „contractului”. Trei dintre inculpați sunt acuzați de tentativă de omor, iar ceilalți doi de complicitate. Procurorul Per-Erik Rinsell a descris cazul drept un exemplu de „crimă la comandă”, în care tineri sunt recrutați pentru a executa atacuri la ordinul unor persoane asociate cu rețele de criminalitate organizată.

Arvin Khoshnood, care apare frecvent în presa suedeză ca expert în problemele Iranului, a declarat că suspectează că tentativa de atac ar fi fost organizată de rețeaua criminală Foxtrot, una dintre cele mai active grupări din Suedia. Liderul acesteia, Rawa Majid, ar avea legături cu autorități iraniene, potrivit unor informații apărute în presă. Gruparea este implicată în mai multe atacuri armate, explozii și asasinate produse în ultimii ani în Suedia.

Îngrijorări privind influența externă și acuzații împotriva suspecților

Serviciul suedez de securitate Sapo consideră Iranul una dintre principalele amenințări la adresa securității naționale. Potrivit serviciilor de informații, autoritățile de la Teheran ar încerca să folosească grupări criminale din Suedia pentru a comite acte de violență împotriva intereselor israeliene și a opozanților iranieni aflați în exil. Teheranul a respins aceste acuzații. Mai mulți dintre adolescenții inculpați sunt acuzați și în legătură cu o altă tentativă de omor petrecută la scurt timp după incidentul din Malmö, în orașul Uddevalla. Autoritățile investighează dacă și acea posibilă țintă ar fi fost un disident iranian.