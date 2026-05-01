Prima pagină » Știrile zilei » Tentativă de asasinat asupra prințeselor Amalia și Alexia, dejucată în Olanda

Tentativă de asasinat asupra prințeselor Amalia și Alexia, dejucată în Olanda

Autoritățile olandeze au reținut un suspect în cazul tentativei de omor asupra prințesei Amalia și a surorii sale, prințesa Alexia.
Sorina Matei
01 mai 2026, 11:33, Știri externe

Potrivit ziarului Algemeen Dagblad , citând biroul procurorului, suspectul ar fi un bărbat în vârstă de 33 de ani, originar din Haga. Anchetatorii cred că pregătirile pentru crimă au început încă din februarie.

Suspectul avea gravate pe cele două topoare cuvintele „Alexia”, „Mossad” și „Sieg Heil” și ar fi avut o foaie scrisă de mână cu cuvintele „Amalia”, „Alexia” și „Bloedbad”.

În timpul perchezițiilor, asupra bărbatului au fost găsite cele două topoare, pe care erau gravate numele prințeselor. Prima audiere în instanță în acest caz este programată pentru 4 mai.

În 2022, din cauza unor amenințări grave, Prințesa Amalia a fost forțată să se mute din reședința sa studențească din Amsterdam și să se întoarcă la palat sub pază strictă. Autoritățile nu au specificat dacă vor fi luate măsuri suplimentare de securitate ca răspuns la acest nou incident.

În 2022, autoritățile olandeze au sporit semnificativ măsurile de securitate pentru Prințesa Amalia, după ce au apărut informații că aceasta ar fi fost vizată pentru o tentativă de răpire sau un atac de către grupări de crimă organizată (precum așa-numita „Mocro Maffia”).

În noiembrie 2023, Mohamad E., în vârstă de 40 de ani, a fost arestat sub suspiciunea de implicare în amenințarea la adresa prințesei Amalia. În octombrie, regele Willem-Alexander și regina Máxima au anunțat că fiica lor nu mai poate locui într-o cazare studențească în Amsterdam din cauza unor amenințări grave .

