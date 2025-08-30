Cinci persoane arestate la Londra după ce mai mulți bărbați mascați au încercat să intre într-un hotel

Conform The Guardian, cinci persoane au fost arestate sâmbătă la Londra, în urma unui protest care a vizat hotelurile ce găzduiesc solicitanți de azil.

Potrivit Poliției Metropolitane, în jurul prânzului, două grupuri anti-imigrație au mărșăluit către hotelul Crowne Plaza din Stockley Road, vestul capitalei britanice.

Un grup de bărbați cu fețele acoperite a încercat să intre prin spatele clădirii, deteriorând gardurile de securitate.

Alți protestatari s-au îndreptat către Novotelul din West Drayton și un Holiday Inn din apropiere.

Polițiștii au instituit cordoane pentru a preveni violențele și au făcut trei arestări la fața locului.

Două persoane au fost reținute ulterior, iar doi ofițeri au suferit răni ușoare în timpul dispersării mulțimii.

Comandantul Adam Slonecki a declarat că aproximativ 500 de persoane au luat parte la protest, dar majoritatea au părăsit zona după intervenția forțelor de ordine.

„Vor urma noi arestări dacă va fi nevoie pentru a combate dezordinea,” a subliniat acesta.

În Essex, poliția a impus ordine suplimentare înaintea unei manifestații programate la Epping, inclusiv obligația ca participanții să își dea jos măștile și interdicția de a reveni în zonă până duminică dimineața.

Prim-ministrul Keir Starmer a reacționat pe platforma X: „Este clar: nu vom recompensa intrările ilegale. Dacă treci ilegal Canalul, vei fi reținut și returnat.”