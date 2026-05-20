Cine este guvernatorul rus care se inspiră din Stalin și Ivan cel Groaznic: statui, interdicții și nostalgie sovietică

Un guvernator regional din Rusia atrage atenția printr-un amestec exploziv de ultranaționalism, nostalgie sovietică și politici restrictive inspirate din trecutul autoritar al țării, transmite Il Post.
Victor Dan Stephanovici
20 mai 2026, 07:40
Georgy Filimonov, numit în 2023 la conducerea regiunii Vologda de către Vladimir Putin, a devenit unul dintre cele mai controversate personaje ale noii elite politice ruse. În vârstă de 45 de ani, Filimonov promovează o ideologie antioccidentală și conservatoare, presărată cu simboluri ale Rusiei țariste și sovietice. Printre figurile pe care spune că le admiră se numără Ivan cel Groaznic și Iosif Stalin, mai scrie Il Post.

A limitat accesul la avort și la alcool

Printre primele măsuri adoptate de Filimonov s-a numărat o lege regională care interzice promovarea avortului, în linie cu politicile nataliste promovate de Kremlin. Deși avortul rămâne legal în Rusia, publicația independentă Novaya Gazeta susține că, în regiunea Vologda, procedura a devenit aproape imposibil de accesat, după presiuni exercitate asupra clinicilor și medicilor. Femeile ar fi nevoite să meargă în alte regiuni pentru întreruperi de sarcină.

Pentru creșterea natalității, administrația locală a introdus inclusiv stimulente financiare pentru femeile din alte regiuni care aleg să nască în Vologda. La începutul lui 2025, Filimonov a limitat și vânzarea alcoolului la doar două ore pe zi și a închis peste 600 de magazine specializate. El susține că măsura reduce accidentele și decesele asociate consumului de alcool, însă criticii afirmă că a dus la creșterea pieței negre și la pierderi de locuri de muncă.

Admirație pentru Stalin și Ivan cel Groaznic

Guvernatorul și-a construit imaginea publică în jurul simbolurilor istorice autoritare. În regiune au apărut statui și muraluri dedicate lui Ivan cel Groaznic, iar imaginea țarului a fost inclusă inclusiv în redesignul mijloacelor de transport public din Vologda. Filimonov a încercat chiar să creeze o organizație de tineret numită „oprichniki”, inspirată de temutele gărzi personale ale lui Ivan cel Groaznic, cunoscute pentru represiune și teroare. După reacțiile negative, proiectul a fost retras.

În paralel, guvernatorul promovează intens imaginea lui Stalin. Poartă frecvent haine inspirate de stilul dictatorului sovietic și a inaugurat o statuie dedicată acestuia la Vologda, unde i-a adus un omagiu public în timpul paradei de Ziua Victoriei din 9 mai.

Kremlinul reabilitează imaginea lui Stalin

Articolul publicat de Il Post notează că astfel de inițiative fac parte dintr-o tendință mai amplă din Rusia, unde regimul lui Putin încearcă tot mai des să reabiliteze imaginea lui Stalin ca simbol al patriotismului și puterii militare ruse. Totuși, chiar și în interiorul partidului prezidențial Rusia Unită, Filimonov a stârnit controverse. La începutul lui 2025, o petiție care cerea demisia sa a strâns zeci de mii de semnături – o formă rară de protest public în Rusia contemporană.

