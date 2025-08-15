Clinton l-ar nominaliza pe Trump la Premiul Nobel dacă va ajuta la încheierea războiului din Ucraina

Președintele Trump a fost tachinat vineri cu o posibilă nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace dintr-o sursă complet neașteptată – una dintre cele mai aprige rivale ale sale, Hillary Clinton.

Fosta contracandidată democrată a lui Trump a declarat, în cadrul podcastului Raging Moderates, că l-ar nominaliza de bunăvoie pentru prestigiosul premiu dacă ar reuși să pună capăt războiului din Ucraina fără a-i permite președintelui Vladimir Putin să ia teritoriu de la vecinul său.

„Sincer, dacă ar putea pune capăt acestui război teribil, dacă ar putea încheia conflictul fără a pune Ucraina în situația de a fi nevoită să cedeze teritoriu agresorului, dacă ar putea să îi țină piept lui Putin – ceva ce nu am văzut până acum, dar poate aceasta este ocazia – dacă președintele Trump ar fi arhitectul acestui rezultat, l-aș nominaliza la Premiul Nobel pentru Pace”, a declarat Clinton pentru moderatoarea podcastului, Jessica Tarlov, într-un interviu difuzat vineri.

„Pentru că scopul meu aici este să nu permit capitularea în fața lui Putin”, a adăugat ea.

Oferta neașteptată a apărut în timp ce Trump se afla deja în drum spre Alaska, pentru discuțiile istorice cu omologul său rus, unde speră să pună capăt conflictului de trei ani din Ucraina.