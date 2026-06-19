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Columbia: Acord de pace între guvernul Petro și gherile

Aproximativ o sută de membri ai gherilei au depus armele joi în sudul Columbiei, în cadrul negocierilor cu guvernul președintelui de stânga Gustavo Petro, recompensând politica acestuia de „pace totală” cu diverse grupări armate, care până acum avusese puțin succes.
Columbia: Acord de pace între guvernul Petro și gherile
Foto: Hannes P Albert/dpa
Laurentiu Marinov
19 iun. 2026, 03:58, Știri externe
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Cu trei zile înainte de al doilea tur al alegerilor prezidențiale, 99 de membri ai Armatei Bolivariene de Coordonare Națională (CNEB) au fost primiți într-o zonă desemnată în mijlocul junglei din departamentul Putumayo, a observat AFP. Îmbrăcați în camuflaj, aceștia și-au depus simbolic puștile într-un container imens cu inscripția „Pariu pe viață, mă țin de cuvânt pentru pace”, sub supravegherea organizațiilor internaționale și a Bisericii Catolice, potrivit Le Figaro.

CNEB, un grup disident care a semnat un acord de pace istoric cu statul columbian în 2016, este singurul grup de gherilă care a continuat discuțiile inițiate de Petro de la începutul mandatului său, în 2022. Gherilele de extremă stânga, organizațiile paramilitare de extremă dreapta și grupările de trafic de droguri s-au retras din negocieri.

„Acesta este un mesaj foarte puternic și evocator pentru societatea columbiană, într-un moment în care auzim multe discuții despre război și violența globală se intensifică ”, a declarat Armando Novoa, șeful delegației guvernului pentru pace la CNEB.

Gherilele trebuie să rămână timp de zece luni pe aceste terenuri, folosite anterior pentru cultivarea de coca, până la dezarmarea definitivă și clarificarea situației lor juridice.

Duminică, columbienii sunt rugați să aleagă între continuarea „pacii totale” a lui Gustavo Petro cu succesorul său desemnat, senatorul de stânga Ivan Cepeda, și cu susținătorul de extremă dreapta Abelardo de la Espriella, care, dimpotrivă, promite o confruntare directă cu grupările armate.

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