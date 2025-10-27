Comisar european: Israelul ar putea avea nevoie de o nouă conducere pentru a aduce pacea

Într-un interviu pentru POLITICO, comisarul european pentru gestionarea crizelor, Hadja Lahbib, și-a exprimat „îndoielile” în privința prim-ministrului israelian, a cerut menținerea presiunii asupra Israelului și a avertizat că suferința palestinienilor din Gaza nu este aproape de final.

„Auzim multe lucruri care sunt uneori inacceptabile din gura unei persoane responsabile care se află la conducerea țării sale. (…) Am unele îndoieli. Până acum a reușit să pună în aplicare încetarea focului, așa că să vedem ce se va întâmpla. Dar știm cu toții că el s-a opus soluției cu două state”, a spus Lahbib pentru POLITICO.

Comisarul european a fost întrebat dacă Israelul ar trebui să aleagă o nouă conducere care să fie dispusă să accepte soluția celor două state. Lahbib a răspuns că pentru început trebuie să fie un armistițiu, apoi ajutorul urgent necesar, „iar apoi un viitor, să oferim un orizont de speranță pentru acești oameni care trăiesc acum într-o mare de moloz”.

Israelul a comis sau nu genocid în Gaza? Răspunsul oficialului UE

În cadrul interviului, Lahbib a sugerat și că palestinienii ar putea avea nevoie de propria lor figură de tip Nelson Mandela, făcând referire la Marwan Barghouti, un lider al partidului Fatah care se află într-o închisoare israeliană din 2002. El a ocupat primul loc în sondaje în preferințele palestinienilor pentru un potențial președinte.

Totodată, Lahbib a evitat să dea un răspuns concret dacă Israelul a comis sau nu genocid în Gaza, motivând că „numai o instanță poate spune acest lucru”. Pe de altă parte, ea a menționat o anchetă independentă a ONU care a constatat că „există sau a existat un genocid”.

„Ceea ce s-a întâmplat acolo este inuman și trebuie să ne recăpătăm umanitatea”, a conchis ea.