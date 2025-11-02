Comisia Europeană: Fiecare atac asupra unui jurnalist este un atac asupra democraţiei

Comisia Europeană a marcat duminică, 2 noiembrie, Ziua Internaţională pentru Încheierea Impunităţii pentru Crimele împotriva Jurnaliştilor printr-un mesaj puternic în apărarea libertăţii presei.

„Fiecare atac asupra unui jurnalist este un atac asupra democraţiei însăşi”, a transmis instituţia europeană, adăugând că atunci când cei care reduc la tăcere jurnaliştii rămân nepedepsiţi, frica se răspândeşte, iar adevărul dispare.

Executivul european a subliniat că se află alături de jurnalişti şi colaborează cu parteneri din întreaga lume pentru ca adevărul să poată fi spus liber, oriunde.

„Lăsaţi adevărul să fie spus. Lăsaţi presa să fie liberă”, se arată în încheierea mesajului publicat de Comisia Europeană