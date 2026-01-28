Concedieri la Amazon, dezvăluite accidental

Mesajul face referire la „schimbări organizaționale” în divizia de cloud a companiei și a fost semnat de Colleen Aubrey, vicepreședinte senior în cadrul Amazon Web Services (AWS). Amazon precizează că a notificat deja „colegii vizați de aceste schimbări”.

Potrivit CNBC, mailul a fost transmis marți către angajați și ulterior „anulat”, ceea ce sugerează că a fost retras după trimitere. „Schimbări ca acestea sunt dificile pentru toată lumea”, a scris Colleen Aubrey în mesaj. „Deciziile sunt grele și sunt luate cu atenție, pe măsură ce ne poziționăm organizația și AWS pentru succesul viitor”.

Notificarea face trimitere și la o postare a directoarei de resurse umane a Amazon, Beth Galetti, confirmând că au fost deja informați angajații afectați.

Noi concedieri, după reducerile din toamnă

Amazon se pregătește să anunțe concedieri mai ample în rândul personalului corporativ chiar în această săptămână, relatează sursa citată. Printre diviziile vizate se află atât zona de cloud computing, cât și cea de retail.

Reducerile de personal vin după ce compania a anunțat, în luna octombrie, concedierea a aproximativ 14.000 de angajați corporativi. Amazon a precizat atunci că procesul va continua și în 2026, pentru a reduce numărul de manageri și nivelurile ierarhice.

Amazon Fresh și Amazon Go se închid

Directorul general al Amazon, Andy Jassy, declarase anterior că restructurările au scopul de a reduce birocrația internă. El a mai spus că eficientizarea adusă de inteligența artificială va duce, în timp, la scăderea numărului de angajați corporativi.

Amazon a anunțat și o reorganizare a diviziei sale de produse alimentare. Compania va închide magazinele Fresh și Go, concentrându-se pe lanțul Whole Foods și pe livrările online. La începutul lunii februarie, urmează să publice rezultatele financiare pentru trimestrul al patrulea.