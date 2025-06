Conflictul dintre Israel și Iran a escaladat constant, de-a lungul a 15 ani

Este prima acțiune militară directă a Israelului pe teritoriul iranian, o schimbare majoră de paradigmă într-un conflict care s-a desfășurat prin acțiuni indirecte și operațiuni sub acoperire, timp de mai bine de un deceniu.

Oficialii israelieni au anunțat că ofensiva militară a vizat sisteme de apărare aeriană și instalații asociate programului de rachete, ucigând oameni de știință iranieni de elită, implicați militar și nuclear, potrivit informațiilor publicate vineri de AP News, care a realizat și o retrospectivă a ostilităților dintre cele două state. Istoria recentă a confruntărilor dintre Israel și Iran ilustrează escaladarea lentă, dar constantă a conflictului, de la sabotaje cibernetice și asasinate țintite, la atacuri reciproce cu rachete și drone.

Virusul Stuxnet a întârziat considerabil programul nuclear iranian

În anul 2010, virusul informatic Stuxnet, creat de Israel împreună cu Statele Unite, a provocat distrugeri semnificative în instalația de îmbogățire a uraniului de la Natanz. Opt ani mai târziu, în 2018, premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut că Israelul a obținut documente secrete din Teheran care dovedeau că Iranul și-a ascuns o parte din programul nuclear înaintea acordului semnat cu marile puteri în 2015. Fostul șef al Mossad avea să confirme ulterior că informațiile au fost extrase de o echipă de agenți neisraelieni.

Asasinarea „părintelui programului nuclear iranian”

După prăbușirea acordului nuclear, în 2020, atacurile atribuite Israelului s-au intensificat. În luna iulie a acelui an, o explozie a distrus o fabrică de centrifuge la Natanz, iar în noiembrie, omul de știință Mohsen Fakhrizadeh, considerat „părintele programului nuclear militar” al Iranului, a fost ucis cu o armă controlată de la distanță. The New York Times, CNN, BBC și alte publicații au citat oficiali americani și israelieni, care au confirmat, în mod anonim, implicarea Israelului și a Mossadului. Referindu-se la programul nuclear, președintele de atunci al Iranului, Hassan Rouhani, a precizat pentru BBC News că „sacrificiul lui Fakhrizadeh nu va încetini realizările iraniene”, imediat după moartea fizicianului. Ulterior, legislativul iranian a adoptat un proiect de lege pentru a bloca inspecțiile programului său nuclear.

În aprilie 2021, un atac cibernetic a cauzat o pană de curent tot la Natanz, iar în aceeași lună, Iranul a anunțat că îmbogățește uraniu la un nivel de 60%, apropiat de pragul pentru armament nuclear.

Conflictul a escaladat dramatic, mutându-se pe teren

În paralel, confruntarea a ieșit treptat din sfera tehnologică și a trecut în cea regională. În octombrie 2023, Hamas a lansat un atac masiv asupra Israelului, ucigând 1.200 de persoane și luând 250 de ostatici. Iranul, cunoscut pentru sprijinul acordat Hamas, și-a exprimat susținerea pentru militanți. Răspunsul israelian s-a extins dincolo de Gaza: în februarie 2024, un atac de sabotaj a afectat o conductă de gaze din vestul Iranului, iar în aprilie, un raid aerian israelian a distrus consulatul iranian din Damasc, conducând la moartea a 16 persoane, inclusiv doi generali iranieni.

Atacul din Damasc a provocat o reacție directă fără precedent: în 14 aprilie 2024, Iranul a lansat peste 300 de rachete și drone asupra Israelului, majoritatea interceptate cu ajutorul unei coaliții internaționale conduse de SUA. Conflictul a escaladat dramatic în lunile următoare, Israelul fiind acuzat de multiple atacuri, inclusiv de cel din 19 aprilie asupra unui sistem de apărare aeriană din Isfahan.

În octombrie 2024, Israelul a atacat deschis Iranul pentru întâia oară

La sfârșitul lunii iulie, liderul Hamas, Ismail Haniyeh, a fost asasinat într-un atac aerian în Teheran. În septembrie, liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, a fost ucis într-un raid israelian, urmat de un al doilea atac iranian cu rachete asupra Israelului, la 1 octombrie. Pe 16 octombrie, Israelul l-a eliminat și pe Yahya Sinwar, liderul Hamas din Gaza.

Israelul a atacat deschis Iranul pentru prima dată în 26 octombrie, asumându-și public acțiunea. Ulterior, în aprilie 2025, Iranul a anunțat execuția unui bărbat acuzat că a colaborat cu Mossad și ar fi fost implicat în uciderea colonelului Hassan Sayyad Khodaei din Garda Revoluționară, în anul 2022.

Evoluția conflictului israeliano-iranian arată tranziția clară de la războiul din umbră la confruntarea directă. Dacă, în ultimii 15 ani, ofensivele între cele două state s-au purtat prin intermediari și operațiuni neasumate, 2024-2025 a marcat o etapă nouă, în care Israelul și Iranul s-au atacat direct, punând în pericol stabilitatea întregii regiuni.