Congo a declarat o nouă epidemie de ebola. Directorul OMS a confirmat informaţia

"Avem o nouă epidemie de Ebola în Mbandaka. Vom trimite foarte rapid vaccinuri şi medicamente", a declarat Longondo.

Epidemia a fost confirmată de directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, care a spus într-o postare pe reţele de socializare: "Acestă epidemie ne aminteşte că COVID-19 nu este singura amininţare cu care oamenii se confruntă".

Congo are probleme să pună capăt epidemie ce se întinde deja de doi ani şi a ucis mai mult de 2200 de persoane. În aprilie a fost la câteva zile de a declara pandemia încheiată, dar un nou val a lovit ţara.

.@WHO already has staff in Mbandaka, #DRC supporting the new #Ebola outbreak response.

This outbreak is a reminder that #COVID19 is not the only health threat people face. WHO is continuing to monitor & respond to many health emergencies.