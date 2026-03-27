Consiliul de Securitate al ONU se reunește pentru a discuta despre conflictul din Iran

Consiliul de Securitate al ONU se reunește vineri pentru discuții confidențiale legate de atacurile asupra Iranului, relatează Euractiv, care citează AFP.

Întâlnirea oficială are loc pe fondul escaladării situației din Orientul Mijlociu, când conflictul a intrat în a doua lună și continuă să se extindă în regiune. Inițiativa aparține Rusiei, care a cerut convocarea acestor consultări.

Iranul se confruntă cu lovituri aeriene aproape zilnice după ofensiva lansată pe 28 februarie de Statele Unite și Israel. De atunci, tensiunile au crescut în mod constant, iar confruntările au cuprins zone tot mai largi din regiune.

„Federația Rusă a solicitat consultări cu ușile închise cu Consiliul de Securitate al ONU din cauza atacurilor în curs asupra infrastructurii civile din Iran, inclusiv asupra instituțiilor de învățământ și de sănătate”, a declarat Evgeny Uspensky, purtătorul de cuvânt al reprezentantului Rusiei la Națiunile Unite, potrivit agenției de știri de stat TASS.

Unul dintre cele mai grave incidente a avut loc chiar în prima zi a războiului, când o școală din orașul Minab, situat în sudul Iranului, a fost lovită. Potrivit autorităților iraniene, atacul a dus la moartea a peste 160 de copii.

Datele preliminare dintr-o anchetă militară americană, citate de presa internațională, indică faptul că o rachetă de croazieră Tomahawk ar fi lovit clădirea din cauza unei erori de țintire.

Reuniunea Consiliului de Securitate are loc în timp ce Statele Unite dețin președinția acestui organism, iar discuțiile sunt programate pentru ora 15:00, ora Europei Centrale.

Operațiunile militare americano-israeliene au vizat mai mulți lideri iranieni, baze de rachete și infrastructură strategică. Ca răspuns, Iranul a lansat atacuri în regiunea Golfului, ceea ce a dus la blocarea Strâmtorii Ormuz.

În paralel, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului organizează la Geneva o reuniune separată, unde subiectul central va fi atacul asupra școlii respective și impactul asupra civililor.