Germania se pregătește pentru o posibilă criză de combustibil: Merz convoacă Consiliul de Securitate

Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
20 apr. 2026, 12:25, Știri externe

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că va convoca „prompt” Consiliul Național de Securitate pentru a evalua riscurile generate de o posibilă penurie de kerosen în Europa. Decizia vine în contextul tensiunilor crescânde pe piața energetică, alimentate de războiul din Iran. Consiliul, format din miniștri și experți, a fost creat anul trecut pentru a permite reacții rapide în situații de criză majoră. Convocarea acestuia indică faptul că autoritățile germane consideră situația una potențial gravă, mai scrie Politico.

Prețurile au explodat, riscurile cresc

Prețul combustibilului pentru aviație în Europa s-a dublat după izbucnirea conflictului, în urma blocării transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru aproximativ 20% din petrolul tranzacționat la nivel global. Deși autoritățile de la Berlin susțin că, în prezent, aprovizionarea este stabilă, acestea avertizează că situația rămâne „tensionată” și ar putea evolua rapid.

Ministrul Economiei, Katherina Reiche, a prezentat deja măsuri de rezervă și urmează să discute cu furnizorii de combustibil, companiile aeriene și operatorii aeroportuari despre posibile soluții. Autoritățile germane iau în calcul utilizarea tuturor instrumentelor disponibile pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu produse esențiale, inclusiv motorină, benzină și kerosen.

Europa încearcă să calmeze temerile

În timp ce Germania adoptă o abordare precaută, oficialii europeni încearcă să limiteze îngrijorările. Comisia Europeană a transmis că nu există, deocamdată, indicii clare privind o penurie de combustibil pentru aviație. Cu toate acestea, unele companii aeriene au început deja să reducă numărul de zboruri, invocând costurile ridicate ale combustibilului.

Experții din industrie avertizează că, chiar dacă transporturile prin Strâmtoarea Ormuz vor fi reluate, efectele asupra pieței vor persista. Potrivit estimărilor, ar putea dura luni până când aprovizionarea și prețurile vor reveni la niveluri normale, menținând presiunea asupra companiilor aeriene și economiilor europene.

