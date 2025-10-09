Consiliul Norvegian pentru Refugiați cere acces umanitar complet și neîngrădit în Gaza

Consiliul Norvegian pentru Refugiați (NRC) a salutat joi anunțul privind încetarea focului dintre Israel și Hamas, numindu-l „o rază de speranță” după doi ani de război devastator în Fâșia Gaza.

„Anunțul de astăzi privind acordul de încetare a focului oferă o rază de speranță după doi ani de moarte, distrugere și strămutare neîntrerupte. Ambele părți trebuie să acționeze cu bună credință și să facă tot posibilul pentru ca armistițiul să reziste”, a declarat Jan Egeland, directorul NRC, într-un comunicat oficial.

Today’s ceasefire agreement between Israel and Hamas offers great hope after two years of unrelenting death, destruction and displacement in Gaza. Both parties must now ensure that the truce holds, hostages and detainees are released at long last, and relief flows to the starving… — Jan Egeland (@NRC_Egeland) October 9, 2025

Egeland a subliniat că armistițiul trebuie să fie urmat de eliberarea prizonierilor, de livrarea rapidă a ajutorului umanitar și de întoarcerea în siguranță a palestinienilor strămutați, scrie Al Jazeera.

„Oprirea bombardamentelor nu va pune capăt suferinței. Foametea se extinde, infrastructura esențială este distrusă, iar organizațiile umanitare trebuie să aibă acces complet și neîngrădit pentru a aduce alimente, medicamente, materiale de adăpost și alte bunuri vitale de care Gaza a fost privată timp de doi ani”, a spus acesta.

Potrivit NRC, „sute” de camioane încărcate cu ajutoare sunt pregătite să intre în Gaza imediat ce se permite accesul.

Egeland a avertizat totodată împotriva reluării violențelor: „Nu trebuie să repetăm greșelile armistițiilor anterioare. Această încetare a focului nu trebuie să fie o simplă pauză fragilă înaintea unui nou vărsare de sânge. Israel nu trebuie să folosească această perioadă pentru a intensifica operațiunile militare sau pentru a permite violențe ale coloniștilor în Cisiordania, inclusiv în Ierusalimul de Est.”