Surse Reuters: O delegație Hamas a mers în Cairo pentru a discuta încetarea focului în Gaza

Israelul, cât și gruparea militantă palestiniană continuă să se acuze reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului.

Oficialul Hamas, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat că delegația va discuta despre „încălcarea continuă a acordului de încetare a focului” de către Israel.

Egiptul, Qatarul și Statele Unite au mediat între Hamas și Israel, asigurând încetarea focului care a intrat în vigoare luna trecută, relatează Reuters.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că armata țării a ucis sâmbătă cinci membri de rang înalt ai Hamas, după ce un luptător a fost trimis în teritoriul Gaza controlat de Israel pentru a ataca soldații israelieni aflați acolo.

Oficialii din domeniul sănătății din Gaza au declarat că atacurile aeriene israeliene au ucis cel puțin 20 de persoane sâmbătă.

Armata a declarat duminică că un comandant local al Hamas se afla printre cei uciși în atacurile de sâmbătă.