Coreea de Nord anunță testarea unor rachete de croazieră

Coreea de Nord a anunțat că a testat miercuri mai multe rachete de croazieră de tip mare-uscat, lansate în apele din vestul țării.

Mișcarea are loc în timp ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, se îndreaptă spre Coreea de Sud pentru a participa la un summit regional.

Testul este cel mai recent dintr-o serie de acțiuni prin care Phenianul își etalează capacitățile militare, într-un context marcat de tensiuni tot mai mari în Peninsula Coreeană.

Autoritățile sud-coreene și americane monitorizează situația, fără a oferi deocamdată detalii suplimentare despre tipul de rachete testate sau despre distanța parcursă de acestea.