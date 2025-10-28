Donald Trump s-a întâlnit cu familiile japonezilor răpiți de Coreea de Nord

Coreea de Nord a recunoscut în 2002 că a trimis agenți să răpească 13 japonezi în anii 1970 și 1980 pentru a-și instrui spionii în limba și cultura japoneză. Cu toate acestea, Japonia menționează oficial 17 persoane și consideră că mult mai mulți dintre cetățenii săi au fost răpiți.

Timp de peste douăzeci de ani, guvernul japonez a promis că va face tot ce îi stă în putință pentru a asigura repatrierea lor. Phenianul a eliberat cinci dintre aceste persoane în 2002, dar a insistat că toate celelalte erau moarte. Fostul lider japonez Shinzo Abe, mentorul politic al lui Sanae Takaichi, a făcut din această problemă o prioritate.

„În centrul acestei probleme de răpiri nu se află doar o încălcare a suveranității naționale, ci trebuie să ne amintim și că sunt în joc vieți omenești”, a declarat prim-ministrul săptămâna trecută în timpul unei întâlniri cu familiile. „Când mă gândesc la toți acei părinți care au murit fără să-și poată îmbrățișa copiii (…), mă face să mă gândesc că trebuie să rezolvăm această problemă cât mai curând posibil.” „Voi face tot posibilul să obțin un progres decisiv ”, a spus ea, adăugând că este pregătită să se întâlnească personal cu liderul nord-coreean Kim Jong-un.

„Au căutat atâția ani, atât de mult timp”, a spus Trump despre familii în timpul etapei japoneze a turneului său asiatic.

„Statele Unite îi susțin pe deplin, suntem alături de Japonia și de prim-ministrul Sanae Takaichi. Vom discuta despre asta, vom avea întotdeauna acest lucru în vedere ”, a adăugat el.

Donald Trump se întâlnise deja de două ori cu familiile cetățenilor răpiți în timpul primului său mandat, în 2017 și 2019.