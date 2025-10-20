Coreea de Sud ridică nivelul de alertă și mobilizează trupe speciale înaintea summitului APEC

Coreea de Sud a anunțat măsuri de securitate fără precedent înaintea summitului Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), care va avea loc pe 31 octombrie și 1 noiembrie în orașul Gyeongju.

Autoritățile au ridicat nivelul de alertă antiteroristă și au organizat exerciții de amploare pentru a proteja participanții, printre care se numără și lideri mondiali de rang înalt.

Peste 18.500 de polițiști, trupe speciale, membri ai pazei de coastă, vehicule blindate și elicoptere vor fi mobilizați pentru eveniment, scrie Reuters.

De asemenea, vor fi folosite dispozitive anti-dronă și patrule navale pe lacul Bomun, aflat în centrul complexului turistic unde se vor desfășura reuniunile.

„Paza de coastă intensifică operațiunile de patrulare și supraveghere pentru a preveni acte de terorism și activități ilegale înaintea summitului,” a declarat un membru al echipei speciale maritime Sea Special Attack Team (SSAT).

Summitul APEC din acest an este considerat unul de importanță majoră, deoarece președintele american Donald Trump urmează să aibă prima întâlnire cu liderul chinez Xi Jinping de la revenirea sa la Casa Albă, într-un context tensionat al relațiilor comerciale dintre cele două puteri.