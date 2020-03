COVID-19 în lume: 21 de oameni de pe nava Grand Princess au fost testaţi pozitiv. Noi decese în China şi Coreea de Sud

UPDATE 11.00 Thailanda are două noi cazuri de îmbolnăviri cu noul coronavirus

Doi bărbaţi thailandezi care au călătorit recent în Italia au fost diagnosticaţi, sâmbătă, cu noul coronavirus, au anunţat astăzi autorităţile, citate de CNN.



Numărul total al thailandezilor infectaţi cu noul coronavirus a ajuns la 50, a declarat Sukhum Kanchanapimai, reprezentant al Ministerului Sănătăţii Publice din Thailanda.

Cei doi bărbaţi, ambii în vârstă de 40 de ani, au început să prezinte simptome joi. Dintre cei 50 de pacienţi din Thailanda, 31 au fost externaţi după ce au obţinut rezultate negative la teste, iar unul a murit.

La nivel global, sâmbătă dimineaţă, erau înregistrate 102.257 de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre aceştia, 3.497 au murit, cei mai mulţi în China – 3.070 de decese, Italia – 197 şi Iran – 124. Peste jumătate dintre cei depistaţi pozitiv până acum, 57.659, au fost externaţi ca fiind vindecaţi şi 41.101 de cazuri sunt încă active.

Cele mai multe cazuri sunt în China, 80.651 de îmbolnăviri, urmate de Coreea de Sud, 6.767 de cazuri, Iran, 4.747 persoane îmbolnăvite, şi Italia – 4.636 cazuri depistate.

UPDATE 10.45 China a raportat alte 28 de decese din cauza coronavirusului

China a raportat încă 28 de decese din cauza coronavirusului, potrivit sentinelassam.com. Bilanţul total al morţilor a ajuns astfel la 3.070. Până acum, 80.651 de cazuri de infectare cu noul virus au fost confirmate în China continentală.



Conform Comisiei Naţionale de Sănătate, au fost raportate 99 de noi cazuri de infectare în afara epicentrului epidemiei provincia Hubei, pentru a trei zi consecutiv.

Un număr de 25 de cazuri au fost înregistrate în afara provinciei Hubei, iar China continentală a confirmat, sâmbătă, 99 de noi cazuri de infecţii cu noul coronavirus. Majoritatea erau în provincia Gansu, în nord-estul Chinei, unde între 2 şi 5 martie de la pasageri care au intrat în capitala Lanzhou cu zboruri comerciale din Iran.

Hubei a raportat, mai multe săptămâni la rând, o scădere a cazurilor, la 74. După luna ianuarie, a fost înregistrată o scădere a numărului de cazuri cu noul coronavirus după ce au fost luate măsuri de carantină.

Potrivit Comisiei Naţionale de Sănătate, Beijing a raportat patru noi cazuri vineri, trei dintre ele fiind persoane care au venit din Italia. Au mai fost trei cazuri în Shanghai, infectări din străinătate şi un caz în provincia Guangdong, vineri.

Autorităţile chineze au recomandat folosirea unui medicament de la Roche folosit pentru artrită reumatoidă, Actemra, în tratarea cazurilor mai grave de infectare, potrivit presei locale. Producătorul elveţian a donat către China medicamente Actemra în valoare de aproape două milioane de dolari.

Medicamentul ar putea avea efecte pozitive în cazul pacienţilor care au plămânii puternic afectaţi de coronavirus, prin reducerea inflamaţiei.

Momentan nu există niciun fel de studiu care să demonstreze că acest medicament este într-adevăr eficient în cazul pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus. Actemra nu a fost aprobată momentan de către Administraţia Naţională a Medicamentului din China.

UPDATE ora 10.00 Bilanţul deceselor din cauza coronavirusului în Coreea de Sud a crescut la 46

Încă două persoane au murit în Coreea de Sud din cauza coronavirusului, astfel bilanţul deceselor a ajuns la 46, potrivit CNN. Anunţul a fost făcut, sâmbătă, de şeful Institutului Naţional de Sănătate din Coreea de Sud Kwon Jun-wook.



Din cazurile confirmate în ţară, aproximativ 73% dintre acestea sunt asociate cu transmiterea într-un grup, a spus Kwon, în timp ce 27% au fost cazuri sporadice ce încă sunt investigate. De sâmbătă, 4,297 de cazuri au avut legătură cu grupul religios Shincheonji din cauza căruia există 63,5% de cazuri la nivel naţional.

Printre cazurile confirmate în interiorul grupului religios, 3.716 dintre acestea sunt în oraşul sud-estic Daegu. Astfel, sâmbătă, cazurile confirmate în Coreea de Sud au crescut la 6.767, mai mult cu 174 de cazuri, faţă de vineri după-amiază, relatează Reuters.

Numărul persoanele infectate cu virusul a crescut în Coreea de Sud de la mijlocul lunii februarie, când o femeie de 61 de ani cunoscută ca „Pacientul 31” a avut testul pozitiv la coronavirus după ce a participat la o slujbă la Biserica Shincheonji din oraşul sud-estic Daegu.

Alte câteva cazuri au fost raportate la un complex de apartamente, sâmbătă, în Daegu, unde locuiesc câţiva dintre enoriaşi.

Fondatorul bisericii, Lee Man-hee, şi-a cerut scuze, luni, după ce mai mulţi enoriaşi au spus că epidemia este „o mare calamitate”.

În schimb, Comisia Internaţională a Libertăţii Religioase din SUA şi-a exprimat îngrijorarea că enoriaşii bisericii Shincheonji sunt învinuiţi pentru răspândirea coronavirusului.

„Îndemnăm guvernul sud-coreean să condamne găsirea unor ţapi isăpşitori şi să respecte libertatea religioasă în acţiunile pentru combaterea epidemiei”, a scris Comisia Internaţională a Libertăţii Religioase din SUA, vineri, pe Twitter.

Coronavirusului care a apărut în China s-a răspândit în peste 90 de ţări şi a infectat peste 100.000 de oameni, fiind 3.400 de persoane la nivel global.

Coreea de Sud a decis, vineri, să suspende visele pentru Japonia ca răspuns la restricţiile de călătorie impuse de Tokyo coreenilor, de teama că noul coronavirus ar putea reaprinde un conflict între cele două state care datează din Al Doilea Război Mondial.

Doctorul Mike Ryan, specialist la Organizaţia Mondială de Sănătate (OMS), a spus într-o declaraţie de presă susţinută vineri la Geneva că atât Japonia, cât şi Coreea de Sud ar trebuie să se concentreze pe controlarea epidemiei şi pe salvarea vieţilor nu pe „o dispută politică legată de restricţiile de călătorie”.

OMS a adăugat, vineri, că toate ţările ar trebui să aibă prioritară controlarea epidemiei de coronavirus.

Din cele 21 de persoane care au dat rezultate pozitive, 19 sunt membri ai echipajului şi doi sunt pasageri, a spus Pence, adăugând că nava va fi adusă într-un port necomercial şi fiecare persoană va fi testată. „Cei care trebuie să fie carantinaţi vor fi pusi în carantină”, a spus Pence.

La bordul navei există mai mult de 3.500 de persoane.

