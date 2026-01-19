Creatorul de modă italian Valentino a murit

Creatorul de modă italian, renumit pentru creațiile mărcii care îi poartă numele a murit, luni, acasă, la Roma înconjurat de cei dragi, potrivit SkyNews.

„Valentino Garavani a decedat astăzi la reședința sa din Roma, înconjurat de cei dragi”, a anunțat fundația.

O ceremonie funerară va avea loc în zilele de miercuri și joi în onoarea designerului – cunoscut mai ales pentru marca sa de modă Valentino.

Înmormântarea sa este programată să aibă loc vineri la Roma.

Rochiile lui Valentino au apărut adesea pe covoarele roșii de la Hollywood, Reese Witherspoon, Jennifer Lopez și Cate Blanchett numărându-se printre vedetele care l-au purtat.

Ulterior, a dezvoltat o prietenie cu Anne Hathaway – apărând chiar și în filmul din 2006, „Diavolul se îmbracă de la Prada”.

Născut în Voghera, în nordul Italiei, designerul și-a făcut un nume după ce a înființat o casă de modă la Paris.

Ulterior, s-a întors în țara sa natală pentru a înființa Casa Valentino alături de partenerul său de afaceri de lungă durată, Giancarlo Giammetti.