Valentino, condus pe ultimul drum la Roma. Zece mii de oameni și elita modei internaționale, la funeraliile „regelui eleganței”

Mii de persoane și numeroase personalități din lumea modei, cinematografiei și aristocrației europene participă la funeraliile celebrului designer Valentino Garavani, care au loc la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, în centrul Romei.
funeraliile designerului Valentino Garavani, sursa foto: X
23 ian. 2026, 13:30, Știri externe

Ceremonia funerară a început vineri, la ora 11.00. În zilele precedente, aproximativ 10.000 de persoane au trecut prin camera ardente – spațiul special de reculegere în care a fost depus sicriul – amenajată la sediul Fundației Valentino din Piazza Mignanelli, pentru a-și lua rămas-bun de la creatorul de modă.

Sicriul a fost adus în biserică pe acordurile piesei Lacrimosa de Mozart, într-o atmosferă solemnă, în care toți invitații se aflau deja așezați.

Ceremonie în alb

Potrivit La Repubblica, decorul ceremoniei a fost dominat exclusiv de alb: zeci de coroane, aranjamente florale și grădini de flori așezate pe podea, trandafirii fiind elementul central. Lângă sicriu a fost amplasată o fotografie alb-negru a lui Valentino, surprins zâmbind.

Aproximativ 100 de persoane din dispozitivul de ordine și organizare au fost mobilizate pentru buna desfășurare a evenimentului.

La slujbă au fost prezenți numeroși reprezentanți ai elitei internaționale a modei și ai lumii mondene. Printre cei care au sosit pentru ultimul omagiu se numără Anna Wintour, Tom Ford, Donatella Versace, Anne Hathaway, Brunello Cucinelli, Alessandro Michele, actual director creativ al casei Valentino, dar și Giancarlo Giammetti, partenerul de viață și colaboratorul apropiat al creatorului.

Un trandafir roșu, singura notă de culoare

Printre omagiile florale depuse la intrarea în basilică s-a remarcat coroana trimisă de Sophia Loren, cu mesajul „Pentru totdeauna în inima mea”, precum și un trandafir roșu semnat de Claudia Schiffer, singura floare care a contrastat cu decorul alb al ceremoniei.

„Căutător de frumusețe”

În timpul slujbei religioase, preotul l-a descris pe Valentino drept „un căutător și creator de frumusețe”, mulțumindu-i „pentru visele pe care le-a dăruit milioanelor de oameni”. În predica sa, acesta a evocat legătura dintre frumusețea creațiilor sale și cea spirituală, subliniind impactul profund pe care stilistul l-a avut asupra generațiilor care i-au admirat munca.

Programul muzical al funeraliilor a inclus mai multe piese clasice, printre care lucrări de Mozart, Schubert și Fauré, iar la ieșirea sicriului sunt programate compoziții de Puccini.

Valentino Garavani a murit pe 19 ianuarie, la vârsta de 93 de ani, în reședința sa din Roma. De-a lungul unei cariere care a marcat istoria haute couture, el a îmbrăcat regine, prime doamne și staruri de cinema, devenind una dintre cele mai influente figuri din moda internațională.

