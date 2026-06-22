Crește tensiunea în Asia. Armata din Taiwan a început un amplu exercițiu de luptă

Armată din Taiwan participă la un exercițiu de „Pregătire de luptă imediată”, potrivit Clash Report.

Exercițiul va ține cinci zile, de luni până vineri, și se va concentra pe scenarii realiste de război. De asemenea, militarii vor simula tranziția rapidă de la operațiunile de pace la cele de luptă.

Exercițiul face parte din eforturile Taiwanului de a moderniza tehnica de antrenament. Totodată, militarii simulează scenariul în care un exercițiu militar chinez de rutină se transformă rapid într-un atac.

Armata din Taiwan, exerciții pe bandă rulantă

Astfel de exerciții militare au mai avut loc și în trecut, pentru că avioanele și navele de război ale Chinei operează aproape zilnic în jurul insulei.

China consideră Taiwanul ca fiind teritoriul său. Beijingul a militat pentru realizarea unei unificări pe cale pașnică dar nu a exclus utilizarea forței pentru a aduce insula sub controlul său.

În replică, guvernul Taiwanului respinge pretențiile Beijingului, afirmând că numai populația insulei poate decide asupra viitorului său.