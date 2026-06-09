Taiwanul simulează distrugerea unei forțe chineze invadatoare în cadrul unui exercițiu de apărare a coastelor insulei

Armata taiwaneză a simulat marți, într-un exerciţiu militar, respingerea unui asalt amfibiu al forțelor chineze, într-un scenariu de luptă descris ca fiind mai realist, cu un timp de pregătire mai scurt.

Potrivit Reuters, exercițiul a avut loc simultan în opt locuri, repartizate pe un tronson de 20 de kilometri în zona Taichung din centrul Taiwanului.

Exercițiul militar vine în contextul în care plajele și câmpurile de noroi de pe coasta de vest a Taiwanului sunt considerate locația cea mai probabilă pentru o încercare de debarcare a armatei chineze în scenariul unei invazii a insulei.

Astfel de exerciții militare au mai avut loc și în trecut, pentru că avioanele și navele de război ale Chinei operează aproape zilnic în jurul insulei.

Noutatea exercițiului

Comandantul artileriei, Ong Yih-ming, a declarat că exercițiile nu mai constau în manevre prestabilite, făcând antrenamentele mai puțin previzibile.

„Ceea ce diferențiază acest antrenament de cele din trecut este faptul că nu mai efectuăm tiruri de artilerie grea într-o formație fixă și de rutină, așa cum se întâmpla înainte. De data aceasta, momentul ocupării pozițiilor s-a bazat pe condiții de luptă realiste. Așadar, cred că acest antrenament a reprezentat un nivel considerabil de dificultate pentru trupele noastre”, a spus el, potrivit Reuters.

În cadrul exercițiului au fost utilizate, printre altele, sisteme de rachete Thunderbolt-2000 montate pe camioane, dezvoltate la nivel național, dar și obuziere Paladin fabricate în SUA.

„Ce a fost diferit de data aceasta față de trecut este că, anterior, de obicei intram în poziție cu o săptămână înainte și finalizam pregătirile de tragere. De data aceasta, însă, am ajuns în poziție cu doar o zi înainte”, a spus comandantul rachetelor, Liao Neng-cheng, notează sursa citată.

China consideră Taiwanul guvernat democratic ca fiind teritoriul său, iar din acest motiv, nu a renunțat niciodată la utilizarea forței pentru a aduce insula sub controlul Beijingului. În replică, guvernul Taiwanului respinge pretențiile de suveranitate ale Beijingului, afirmând că numai populația insulei poate decide asupra viitorului său.