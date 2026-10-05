Criză politică la Viena: Vicecancelarul Austriei își anunță demisia, în timp ce extrema dreaptă domină sondajele

Plecarea sa intervine într-un moment delicat pentru coaliția de la Viena, în timp ce extrema dreaptă FPÖ continuă să crească în sondaje, potrivit Reuters.

Babler va pleca la începutul anului viitor

Andreas Babler, al doilea om în ierarhia Executivului austriac, a anunțat decizia după o serie de reuniuni ale conducerii social-democrate. El se confrunta cu o presiune tot mai mare din interiorul SPÖ, pe fondul scăderii puternice a partidului în preferințele electoratului.

Babler nu va părăsi imediat funcțiile. Retragerea din postul de vicecancelar și de la conducerea SPÖ este prevăzută pentru începutul anului 2027, fără ca o dată exactă să fi fost stabilită.

Locul său în Guvern ar urma să fie preluat de ministrul de Finanțe Markus Marterbauer, care urmează în prezent un tratament pentru cancer.

Social-democrații au coborât la aproximativ 15%

SPÖ este a doua formațiune a coaliției tripartite conduse de cancelarul conservator Christian Stocker. Guvernul a fost format după complicatele negocieri care au urmat alegerilor parlamentare din septembrie 2024.

Atunci, Partidul Libertății (FPÖ), de extremă dreapta, a obținut pentru prima dată cele mai multe mandate, dar nu a reușit să formeze o coaliție de guvernare.

Excluderea FPÖ de la putere nu i-a redus însă susținerea. Dimpotrivă, formațiunea a continuat să avanseze, iar sondajele recente o plasează în jurul pragului de 38%.

Prin comparație, social-democrații au coborât la aproximativ 15%, cu circa șase puncte procentuale mai puțin decât rezultatul obținut la scrutinul din 2024. FPÖ are în prezent, potrivit sondajelor citate, o susținere mai mare decât SPÖ și Partidul Popular (ÖVP) al cancelarului Stocker la un loc.

Este Austria în pragul unei crize politice?

Demisia anunțată de Babler nu provoacă automat căderea Guvernului și nici alegeri anticipate. Coaliția poate continua dacă partidele care o compun își păstrează majoritatea și reușesc să gestioneze schimbarea de leadership.

Din perspectivă politică, însă, situația este periculoasă pentru Executiv. Plecarea liderului celui de-al doilea partid al coaliției poate alimenta disputele interne din SPÖ și poate slăbi capacitatea formațiunii de a susține compromisurile necesare guvernării.

O criză propriu-zisă ar putea apărea dacă schimbarea conducerii social-democrate declanșează o contestare a participării SPÖ la guvernare sau dacă tensiunile dintre partenerii coaliției fac imposibilă menținerea majorității.

FPÖ ar putea fi marele beneficiar

Principalul risc pentru partidele aflate la guvernare este ca turbulențele să avantajeze FPÖ. Formațiunea de extremă dreapta a câștigat deja scrutinul din 2024, iar avansul actual din sondaje îi oferă un argument politic puternic pentru eventualitatea unor alegeri anticipate.

Situația de la Viena are relevanță și pentru România. Austria este un partener important în cadrul Uniunii Europene, iar FPÖ a avut de-a lungul timpului poziții dure privind migrația și integrarea europeană. În plus, relația București-Viena a fost marcată în ultimii ani de disputa privind aderarea României la spațiul Schengen.

Deocamdată, Austria nu se află într-o criză guvernamentală în sens instituțional. Demisia anunțată de Babler reprezintă însă un test major pentru coaliția construită tocmai pentru a menține FPÖ în afara guvernării: cu cât partidele coaliției pierd mai mult teren și sunt mai divizate, cu atât presiunea pentru o eventuală revenire la urne poate deveni mai greu de ignorat.