Crucea Roșie se oferă să intermedieze eliberarea ostaticilor israelieni

Președinta Comitetului Internațional al Crucii Roșii, Mirjana Spoljaric, a declarat că organizația este gata să sprijine eliberarea ostaticilor israelieni și a deținuților palestinieni, dacă părțile implicate ajung la un acord.

„O încetare durabilă a focului este esențială pentru a salva vieți și pentru a rupe cercul morții și al distrugerii”, a spus Spoljaric.

Ea a adăugat că echipele Crucii Roșii sunt pregătite să aducă ajutoare umanitare în Fâșia Gaza și să le distribuie în siguranță civililor aflați în nevoie acută.

Potrivit unui comunicat transmis de organizație, de la începutul conflictului din octombrie 2023, CICR a facilitat eliberarea a 148 de ostatici și 1.931 de deținuți, precum și repatrierea unor rămășițe umane.

Crucea Roșie a subliniat că își menține neutralitatea și disponibilitatea de a acționa în cooperare cu toate părțile, pentru a atenua suferința civililor prin mijloace exclusiv umanitare, scrie The Guardian.