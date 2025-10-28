Crucea Roşie acuză Hamas că a „regizat” recuperarea trupului unui ostatic israelian

Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR) a emis o declaraţie în care condamnă acţiunile Hamas, acuzând gruparea că a „înscenat” recuperarea trupului unui ostatic israelian decedat.

Reacţia vine după ce armata israeliană a publicat imagini filmate cu drona care ar arăta că luptători Hamas au îngropat trupul înainte de sosirea echipelor Crucii Roşii, pentru ca apoi să-l dezgroape în momentul în care acestea au ajuns la faţa locului, scrie Al Jazeera.

CICR a precizat că reprezentanţii săi „nu au fost informaţi că o persoană decedată fusese plasată acolo înainte de sosirea lor, aşa cum se vede în filmare”.

Organizaţia a subliniat că rolul său de intermediar neutru nu include activităţi de exhumare a trupurilor şi că echipa „a observat doar ceea ce părea a fi recuperarea unor rămăşiţe, fără a cunoaşte circumstanţele anterioare”.

„Este inacceptabil ca o astfel de recuperare falsă să fie regizată, în condiţiile în care acordurile umanitare depind de bună credinţă şi când atâtea familii aşteaptă cu disperare veşti despre cei dragi”, a transmis CICR.