Crucea Roşie acuză Hamas că a „regizat” recuperarea trupului unui ostatic israelian

Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR) a criticat Hamas pentru o presupusă „regizare” a recuperării trupului unui ostatic israelian, după ce imagini filmate cu drona de armata israeliană ar fi arătat că militanţii au îngropat cadavrul înainte de sosirea echipelor umanitare.
28 oct. 2025

Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR) a emis o declaraţie în care condamnă acţiunile Hamas, acuzând gruparea că a „înscenat” recuperarea trupului unui ostatic israelian decedat.

Reacţia vine după ce armata israeliană a publicat imagini filmate cu drona care ar arăta că luptători Hamas au îngropat trupul înainte de sosirea echipelor Crucii Roşii, pentru ca apoi să-l dezgroape în momentul în care acestea au ajuns la faţa locului, scrie Al Jazeera.

CICR a precizat că reprezentanţii săi „nu au fost informaţi că o persoană decedată fusese plasată acolo înainte de sosirea lor, aşa cum se vede în filmare”.

Organizaţia a subliniat că rolul său de intermediar neutru nu include activităţi de exhumare a trupurilor şi că echipa „a observat doar ceea ce părea a fi recuperarea unor rămăşiţe, fără a cunoaşte circumstanţele anterioare”.

„Este inacceptabil ca o astfel de recuperare falsă să fie regizată, în condiţiile în care acordurile umanitare depind de bună credinţă şi când atâtea familii aşteaptă cu disperare veşti despre cei dragi”, a transmis CICR.