Crucea Roşie şi-a suspendat operaţiunile din oraşul Gaza. Care este motivul invocat

Crucea Roşie a anunţat miercuri, 1 octombrie, că a fost „forţată” să îşi suspende temporar activităţile în oraşul Gaza din cauza intensificării operaţiunilor militare israeliene, avertizând în acelaşi timp că „zeci de mii de oameni” care au rămas acolo se confruntă cu „condiţii umanitare îngrozitoare”.

„Intensificarea operaţiunilor militare din oraşul Gaza a forţat Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR) să îşi suspende temporar activităţile în biroul său din oraşul Gaza şi să îşi relocheze personalul în birourile sale din sudul Fâşiei Gaza, pentru a asigura siguranţa echipelor sale şi continuitatea operaţiunilor”, a transmis Crucea Roşie prin intermediul unui comunicat, citat de Le Figaro.

În ultimele zile, armata israeliană şi-a intensificat atacurile asupra oraşului Gaza.