Cum pot fi afectate opiniile politice de algoritmii rețelelor sociale

O echipă de cercetători de la universități prestigioase precum Stanford, Washington și Northeastern a dezvoltat o extensie de browser. Aceasta le permite experților să examineze influența algoritmilor rețelelor sociale asupra utilizatorilor, în zona opiniilor politice, fără a necesita acces direct la datele interne ale companiilor, arată Euronews.

Extensia funcționează prin scanarea automată a postărilor de pe X, identificând în mod specific conținutul care prezintă un grad ridicat de mesaje extrem de negative sau cu puternică tentă anti-democratică. Acestea pot include mesaje care incită la violență sau sugerează pedepsirea adversarilor politici. Ulterior, extensia recalibrează ordinea postărilor în feed, plasând conținutul cu probleme spre zona inferioară. Iar acest proces se finalizează în doar câteva secunde.

Testare desfășurată pe 1.200 de utilizatori

Instrumentul a fost supus unui proces de testare pe o perioadă de 10 zile. El a controlat feedurile a peste 1.200 de participanți care și-au exprimat acordul pentru modificarea algoritmică.

Un segment al grupului de utilizatori a fost expus la un flux de conținut amplificat în ceea ce privește polarizarea.

Celălalt grup a beneficiat de un feed în care mesajele ostile au avut o vizibilitate redusă considerabil.

Rezultatele studiului, publicate în prestigioasa revistă Science, au relevat că participanții care au interacționat cu un volum diminuat de conținut ostil au manifestat o atitudine, în medie, cu două puncte procentuale mai pozitivă față de grupul opus. Această schimbare este comparabilă cu evoluția comportamentală observată în rândul publicului american pe parcursul a trei ani. Fenomenul a fost vizibil atât în rândul persoanelor cu orientări liberale, cât și în rândul celor cu orientări conservatoare.

Impact semnificativ asupra polarizării, efecte emoționale moderate

Potrivit declarațiilor cercetătorului Tiziano Piccardi de la Johns Hopkins University, concluziile studiului sunt „clare”: reducerea expunerii la conținut extremist determină utilizatorii să fie mai deschiși la perspectivele taberei politice adverse.

În ceea ce privește reacțiile emoționale:

Utilizatorii care au vizualizat mai puține postări cu un ton conflictual au raportat sentimente de furie și tristețe mai scăzute în timpul folosirii platformei. Cu toate acestea, efectele emoționale nu au persistat după încheierea perioadei de experimentare.

Un posibil model pentru viitoarele platforme sociale?

Cercetătorii susțin că implementarea acestui tip de intervenție algoritmică, realizabilă „fără a necesita cooperarea directă a platformei”, ar putea contribui la diminuarea antagonismului politic și la promovarea unui dialog democratic mai constructiv.

Printre limitările identificate ale studiului se numără:

Funcționalitatea extensiei este limitată la versiunea web a platformei X, nefiind aplicabilă aplicațiilor mobile.

Nu au fost analizate efectele pe termen lung ale acestei intervenții. Concluzia cercetătorilor rămâne fermă: maniera în care sunt structurate postările în feedul utilizatorilor influențează în mod considerabil percepția și raportarea acestora la evenimentele politice cotidiene.