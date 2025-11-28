Rogobete, discuții cu ambasadorul Marii Britanii despre investiții în sectorul energetic al spitalelor

Ședința a fost prezidată de vicepremierul Marian Neacșu la Palatul Victoria și a avut ca temă „investițiile în zona de energie și soluțiile care pot crește eficiența energetică a spitalelor”.

„Pe scurt: vorbim despre investiții private reale pentru tranziția verde a spitalelor, instalarea de sisteme digitale inteligente pentru optimizarea consumului, pompe de căldură, capacități noi de stocare a energiei și soluții de energie regenerabilă”, a precizat Rogobete.

Ministrul a subliniat că aceste măsuri „înseamnă costuri mai mici, spitale moderne și resurse care merg direct acolo unde contează: la pacienți”.

„Colaborarea internațională și investițiile străine în sănătate nu sunt doar oportunități — sunt condiții esențiale pentru un sistem medical modern, eficient și predictibil”, a declarat Rogobete.

Acesta a transmis că Ministerul Sănătății construiește „un sistem de sănătate sustenabil, bine organizat și transparent, în care fiecare investiție este validată prin rezultate, iar fiecare pas este făcut cu responsabilitate și seriozitate. România are potențial, are parteneri puternici și are direcția corectă”.