Rogobete, întâlnire cu ambasadorul Japoniei: Ne propunem să dezvoltăm competențe noi în diagnostic, tratament și cercetare

„Am avut plăcerea să mă întâlnesc cu E.S. domnul Katae Takashi, ambasadorul Japoniei în România, pentru un dialog deschis și constructiv despre consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul sănătății și despre dezvoltarea unor noi proiecte comune care să aducă beneficii concrete pacienților și profesioniștilor din sistemul medical”, a declarat ministrul Rogobete.

Potrivit ministrului, memorandumul de înțelegere discutat „deschide drumul spre o colaborare solidă între două sisteme medicale și care va permite schimburi de experiență, formare profesională și transfer de know-how între medicii din România și Japonia”.

Beneficii pentru pacienții români

„Prin acest parteneriat, ne propunem să dezvoltăm competențe noi în diagnostic, tratament și cercetare, astfel încât pacienții români să beneficieze de expertiză medicală la cel mai înalt nivel”, a explicat Alexandru Rogobete, subliniind că „este o direcție clară de dezvoltare – de la schimb de experiență, la cooperare clinică efectivă, în beneficiul pacienților și al progresului medical”.

Ministrul Sănătății a evidențiat că „relația dintre România și Japonia se bazează pe respect reciproc, încredere și viziunea comună asupra importanței investiției în sănătate, cercetare și educație medicală”.

Japonia este un exemplu mondial în ceea ce privește disciplina, inovația și calitatea sistemului medical, iar România are o generație de medici tineri și dedicați, care își doresc să învețe, să progreseze și să construiască un sistem mai bun aici, acasă”, a adăugat Rogobete.

Parteneriatele internaționale, motor al dezvoltării

„Cred cu tărie că parteneriatele internaționale reprezintă motorul dezvoltării sănătății românești. Fiecare astfel de colaborare înseamnă încredere, respect, transfer de cunoaștere și oportunități pentru pacienții noștri”, a conchis ministrul Sănătății.