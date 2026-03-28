Cursa înarmărilor în Europa. Ce pregătesc două companii din Polonia și Estonia

Polonia pariază pe rachete ieftine împotriva dronelor, anunță Nexta. Compania poloneză PGZ, împreună cu Frankenburg Technologies din Estonia, lansează producția de mini-rachete Mark 1.

Rază de acțiune a rachetelor este de până la 2 km, iar altitudinea este de până la 1,5 km. Acestea vor fi produse în serii de până la 10.000 pe an.

Ideea polonezilor și a estonienilor este de a doborî dronele nu cu sisteme scumpe, ci cu interceptoare ieftine.

Testele vor fi efectuate în Ucraina în această primăvară și la vară. Dacă totul merge conform planului, companiile vor lansa o versiune cu o rază de acțiune de până la 8 km.