Cursa pentru taxiurile aeriene: Americanii de la Archer cumpără portofoliul rivalilor germani

Archer Aviation, unul dintre principalii dezvoltatori de aeronave electrice de tip eVTOL (cu decolare și aterizare verticală), a anunțat miercuri că a câștigat licitația pentru achiziția a aproximativ 300 de brevete deținute de compania germană Lilium. Ambele firme lucrează la dezvoltarea de taxiuri aeriene electrice, capabile să transporte pasageri pe distanțe scurte, ca alternativă rapidă și ecologică la transportul rutier urban.

Tehnologiile preluate de la germani

Tranzacția, evaluată la 20,91 milioane de dolari, extinde portofoliul Archer la peste 1.000 de drepturi de proprietate intelectuală”, potrivit agenției Reuters. Imediat după anunț, acțiunile companiei americane au crescut cu 8,5% la debutul ședinței de tranzacționare.

Potrivit oficialilor Archer, tehnologiile preluate de la Lilium acoperă „sisteme de înaltă tensiune, managementul bateriilor, proiectarea avansată a aeronavelor, controlul zborului, motoare electrice și tehnologii cu ventilatoare carenate”. Aceste domenii, susține compania, „ar putea deschide calea pentru progrese viitoare în avioanele ultraușoare sportive și mobilitatea aeriană regională”.

Lilium, fondată în 2015 în Germania, a investit peste 1,5 miliarde de dolari în dezvoltarea aeronavelor electrice cu decolare și aterizare verticală. Compania a intrat însă în insolvență în 2024, din cauza unor dificultăți financiare persistente.

Taxiurile aeriene, la câțiva ani distanță de prezent

Deși lansările comerciale ale acestor aeronave sunt încă la câțiva ani distanță, industria eVTOL consumă rapid capital, întrucât firmele caută investiții pentru a susține cercetarea și producția. Specialiștii estimează că piața se va consolida în timp ce firmele încearcă să obțină aprobările necesare și să lanseze primele modele.

În Statele Unite, administrația de la Washington sprijină dezvoltarea acestui tip de transport prin ordine executive și un program-pilot lansat recent, toate menite să accelereze integrarea taxiurilor aeriene în traficul urban.