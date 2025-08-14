Curtea Supremă din Coreea de Sud respinge plângerea privind drepturile de autor pentru celebra „Baby Shark”

Curtea Supremă sud-coreeană a decis joi că nu există suficiente motive pentru a concluziona că Pinkfong a încălcat drepturile de autor ale compozitorului american Jonathan Wright, cunoscut sub numele de scenă Johnny Only.

Conform AP, acesta solicitase despăgubiri de 21.200 de euro, susţinând că versiunea Pinkfong a fost copiată după varianta sa din 2011.

Instanţa supremă a menţinut deciziile pronunţate în 2021 şi 2023, potrivit cărora melodia lui Wright nu se deosebea suficient de cântecul tradiţional pe care se baza, pentru a fi considerată o operă originală protejată prin drepturi de autor.

Judecătorii au reţinut că varianta Pinkfong, lansată în 2015, prezintă diferenţe clare faţă de înregistrarea lui Wright.

„Curtea Supremă acceptă constatarea instanţei inferioare potrivit căreia melodia reclamantului nu aduce modificări substanţiale cântecului popular implicat, astfel încât să fie considerată, după standardele sociale comune, o operă separată,” se arată în comunicatul instanţei.

Lansată pe YouTube în 2015, piesa „Baby Shark” a devenit un fenomen global, videoclipul original „Baby Shark Dance” depăşind 16 miliarde de vizualizări şi ajungând până pe locul 32 în Billboard Hot 100.