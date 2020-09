Cutremur de 5,3 grade, produs în Grecia, în Insula Creta

Seismul de 5,3 grade a avut loc la ora locală 19.28 (19.28, ora României), la adâncimea de 51 de kilometri, conform Institutului de geodinamică din Atena.

Epicentrul mişcării telurice a fost la 17 kilometri vest-sud-vest de localitatea Arvi, situată pe Insula Creta.

Cutremurul s-a simţit puternic pe Insula Creta, iar până în acest moment nu au fost semnalate victime ori daune materiale semnificative.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.9 in Crete, Greece 40 min ago pic.twitter.com/PNSyfy5tUf