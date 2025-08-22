Cutremur puternic în apropiere de Antarctica

UPDATE

Serviciul Geologic al Statelor Unite anunță că seismul a avut magnitudinea 7,5. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 10,8 kilometri.

Autoritățile din Chile și Argentina nu au anunțat victime sau pagube. Zona în care s-a simțit seismul este puțin populată.

Știrea inițială:

Un cutremur puternic s-a produs în Strâmtoarea Drake. Centrul German de Cercetare pentru Geoștiințe (GFZ) anunță că seismul a avut magnitudinea de 7,1, potrivit Reuters.

Cutremurul a avut epicentrul în apropiere de Antarctica

Strâmtoarea Drake este întinderea de apă dintre vârful sudic al Americii de Sud și Antarctica. Este cea mai lată strâmtoare maritimă și face legătura între Oceanele Pacific și Atlantic.