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Cutremurele din Venezuela pot fi urmate de replici puternice. Care este prognosticul oficialilor americani

Oficialii americani avertizează că există un risc de 48% ca după cutremurul din Venezuela să se producă alte replici puternice. Între timp, bilanțul victimelor a ajuns la 1.450 de morți.
Cutremurele din Venezuela pot fi urmate de replici puternice. Care este prognosticul oficialilor americani
Maria Nițu
29 iun. 2026, 08:21, Știri externe
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Oficialii americani avertizează că există un risc destul de ridicat de producere a unor replici puternice după cutremurele care au avut loc miercuri în Venezuela. În tot acest timp, numărul victimelor și pagubele provocate de dezastru continuă să crească, potrivit Sky News.

Potrivit Serviciului de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS), există o probabilitate de 48% ca în următoarea săptămână să se producă una sau mai multe replici cu magnitudinea de peste 5, care pot provoca noi pagube.

Instituția estimează, de asemenea, că în următoarele șapte zile se pot produce până la 210 replici cu magnitudinea de cel puțin 3, suficient de puternice pentru a fi resimțite în zonele apropiate.

Într-o actualizare publicată duminică pe site-ul său, USGS a anunțat că au fost înregistrate deja cinci replici cu magnitudinea chiar de 3 sau mai mare.

Cutremurele produse miercuri au avut magnitudini de 7,2 și 7,5. Un grafic publicat de USGS prezintă și probabilitatea producerii unor noi replici și intensitatea estimată a acestora.

În prezent, specialiștii spun că probabilitatea unui nou cutremur cu magnitudinea de cel puțin 7 este mai mică de 1%, în timp ce șansa producerii unei replici de cel puțin magnitudinea 6 este de 7%.

Sursa foto: USGS

Bilanțul victimelor a ajuns la 1.450

Între timp, bilanțul victimelor a crescut în mod semnificativ. Potrivit politicianului venezuelean Jorge Rodriguez, care este și fratele președintelui interimar, numărul morților a ajuns la 1.450, iar cel al răniților la 3.150.

Într-o intervenție la televiziunea de stat, acesta a declarat că 12.721 de familii au fost afectate de dezastru. El a mai spus că 774 de clădiri au fost avariate sau s-au prăbușit, dintre care 189 au suferit „daune totale”, iar 585 au fost parțial afectate.

Printre clădirile avariate se numără și 38 de spitale, despre care Rodriguez a spus că autoritățile le „repară rapid”.

Acesta a mai confirmat că a fost acordată asistență pentru 73.937 de familii și că au fost distribuite 7.225.000 de kilograme de alimente.

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