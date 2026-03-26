D’Artagnan strigă din nou „en garde!” / Rămășițe omenești descoperite sub o biserică din Maastricht, posibil să aparțină legendarului muschetar francez

La peste trei secole și jumătate de la moartea sa, celebrul muschetar francez Charles de Batz de Castelmore, cunoscut în istorie și literatură drept d’Artagnan, ar putea fi mai aproape ca oricând de o identificare certă, relatează BBC.

Un schelet descoperit sub podeaua unei biserici din Maastricht, Olanda, ridică suspiciuni serioase că ar aparține legendarului personaj.

Descoperirea a avut loc în Biserica Sf. Petru și Pavel, unde diaconul Jos Valke a participat la cercetări.

Acesta susține, cu o convingere de „99%”, că rămășițele îi aparțin lui d’Artagnan, apropiat al regelui Ludovic al XIV-lea, cunoscut și ca Regele Soare.

Descoperirea a fost întâmplătoare

Intervenția a început aproape accidental.

Câteva plăci de podea deteriorate au stârnit curiozitatea echipei bisericii, care a decis să investigheze spațiul de dedesubt.

După îndepărtarea unui perete și curățarea zonei, a fost chemat un arheolog.

Sub locul unde se afla altarul în urmă cu două secole, cercetătorii au descoperit un schelet.

„Am devenit destul de tăcuți când am găsit primul os”, a declarat Valke.

Indiciile descoperite ulterior au alimentat ipoteza: poziționarea înmormântării pe pământ sacru, prezența unui glonț – posibil cel care i-a fost fatal – și o monedă datând din 1660.

Arheolog: „Sunt om de știință, dar am așteptări mari”

În ciuda entuziasmului, arheologul Wim Dijkman adoptă o poziție rezervată.

„Sunt om de știință, dar am așteptări mari”, a declarat acesta, subliniind că identificarea nu poate fi confirmată fără analize ADN.

Probe din rămășițe au fost trimise în Germania pentru testare, iar oasele sunt analizate și în orașul olandez Deventer pentru a determina vârsta, sexul și originea individului.

Dijkman studiază de aproape 30 de ani posibilul loc de înmormântare al muschetarului și consideră descoperirea drept un potențial moment culminant al carierei sale.

Context istoric

D’Artagnan a murit în 1673, în timpul asediului orașului Maastricht, când armata franceză condusă de Ludovic al XIV-lea încerca să cucerească regiunea. Se crede că a fost ucis de un glonț de muschetă care l-a lovit în gât.

Din cauza condițiilor de vară și a situației militare, trupul său ar fi fost îngropat rapid, în apropierea taberei franceze, amplasată lângă biserica din zona Wolder.

Știm de D’Artagnan datorită lui Alexandre Dumas

Deși a fost o figură istorică reală, d’Artagnan a devenit celebru în întreaga lume datorită romanelor lui Alexandre Dumas, în special „Cei trei muschetari”.

Personajele Athos, Porthos și Aramis sunt ficționale, însă inspirate probabil de membri ai unei unități de elită aflate în serviciul regelui Franței.

Dacă analizele vor confirma identitatea scheletului, descoperirea ar putea rescrie o parte din istoria unuia dintre cele mai cunoscute personaje ale Europei – un erou aflat la granița dintre realitate și mit.

D’Artagnan și marketing literar

D’Artagnan este unul dintre acele personaje foarte rare care trăiesc în același timp în istorie și literatură.

A existat cu adevărat, dar Dumas a intervenit asupra lui într-un fel pe care astăzi l-am putea numi „marketing”.

Figura lui a fost „împachetată” pentru publicul larg drept un personaj impulsiv, dar curajos, mereu implicat în intrigi, dar loial, cu propensiune spre povești romantice cu cuconițe de la Curte.

Realitatea nu e atât de departe de personajul literar: Charles de Batz de Castelmore a fost un tip, într-adevăr, curajos, implicat în misiuni sensibile și povești politice.

A participat la mai multe campanii militare majore și a devenit căpitan al muschetarilor regelui, o funcție extrem de importantă, care cere calități rare: disciplină, loialitate, inteligență practică.