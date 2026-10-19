Data la care Europa ia foc | Se anunță proteste ale tinerilor în toate țările | „Nu vrem să luptăm în războaiele lor”

Elevii și studenții din mai multe țări europene se pregătesc pentru o zi internațională de greve și manifestații pe 20 noiembrie, sub sloganul „Luptăm pentru viitorul nostru, nu pentru războaiele lor!”.

Campania International Youth Strike (IYS) contestă reînarmarea Europei, serviciul militar obligatoriu și reducerea cheltuielilor sociale.

Mobilizarea vine pe fondul protestelor care au cuprins Franța, unde nemulțumirile privind condițiile din școli și costul vieții au degenerat în confruntări violente.

Protestele elevilor și studenților din Franța, Italia și alte țări europene se desfășoară pe fondul unei mobilizări internaționale anunțate pentru 20 noiembrie 2026.

Pe 20 noiembrie începe totul

Organizațiile participante pregătesc greve, suspendarea cursurilor, manifestații și acțiuni în campusurile universitare, într-o campanie care leagă problemele educației și ale nivelului de trai de opoziția față de militarizare și creșterea cheltuielilor pentru apărare.

Apelul este promovat de International Youth Strike, o coaliție de organizații studențești și de tineret care și-a publicat manifestul și calendarul acțiunilor pe site-ul oficial youthstrike.org.

Organizatorii prezintă data de 20 noiembrie drept primul pas către construirea unei mișcări internaționale antimilitariste a tinerilor.

Franța, punctul central al protestelor europene

În Franța, mobilizarea a început în septembrie, când elevii de liceu au ieșit în stradă pentru a reclama lipsa profesorilor, clasele aglomerate, clădirile școlare degradate și problemele legate de sistemul de admitere în universități, Parcoursup.

Protestele s-au extins treptat, atrăgând studenți, sindicate și persoane nemulțumite de scumpirea vieții.

În acest context, problemele din educație s-au suprapus peste nemulțumirile legate de prețurile carburanților, salarii și pensii.

Pe 17 octombrie, manifestațiile au luat amploare în întreaga țară.

Ministerul francez de Interne a estimat participarea la aproximativ 550.000 de persoane, în timp ce organizatorii au avansat cifra de 800.000.

În mai multe orașe, confruntările cu poliția, jafurile și incendiile au provocat pagube importante, iar clădiri publice au fost atacate.

Reprezentanți ai studenților francezi au anunțat că susțin mișcarea

Președintele Emmanuel Macron a condamnat violențele și a promis măsuri împotriva celor responsabili, însă discursul său nu a înlăturat criticile politice privind lipsa unor răspunsuri concrete la revendicările sociale.

În paralel, autoritățile franceze au fost supuse presiunii de a explica modul în care au gestionat manifestațiile, scrie și The Guardian.

Legătura cu mobilizarea din noiembrie este susținută de declarațiile unor reprezentanți ai mișcării studențești franceze.

Într-un interviu acordat Al Jazeera, un reprezentant al protestatarilor a indicat explicit 20 noiembrie drept una dintre următoarele date importante pentru mobilizarea tinerilor din Europa.

Totuși, revendicările inițiale din Franța nu se limitează la opoziția față de reînarmare: ele includ probleme concrete privind condițiile de învățământ, personalul didactic și accesul la universități, potrivit AlJazeera.

Ce este International Youth Strike și cine se află în spatele campaniei

International Youth Strike (IYS), denumită în română Greva Internațională a Tineretului, este o coaliție de organizații de tineret și studențești care promovează acțiuni comune împotriva războiului, militarizării și politicilor economice despre care susține că afectează generațiile tinere.

Campania a lansat oficial apelul pentru greva internațională din 20 noiembrie pe 10 august 2026.

În comunicatul de lansare, organizatorii au descris inițiativa drept o mobilizare coordonată a tinerilor din Europa și au făcut apel la universități, licee și organizații studențești să participe.

Manifestul publicat pe site-ul oficial arată că mișcarea leagă reînarmarea de reducerea resurselor disponibile pentru educație, sănătate, locuințe și servicii publice.

Organizatorii susțin că guvernele europene acordă prioritate bugetelor militare în detrimentul investițiilor sociale.

Campania invocă inclusiv planul european ReArm Europe, asociat unui obiectiv de mobilizare a aproximativ 800 de miliarde de euro pentru apărare, precum și discuțiile despre extinderea serviciului militar obligatoriu în mai multe țări.

Ce se pregătește pentru 20 noiembrie

Potrivit apelului IYS, vineri, 20 noiembrie, sunt planificate manifestații, greve, întreruperi ale cursurilor, adunări și alte acțiuni publice.

Organizatorii încurajează, de asemenea, sindicatele și mișcările sociale să se alăture mobilizării în perioada 20-22 noiembrie.

Pe rețelele sociale a circulat un afiș care enumeră 48 de țări și capitale în care ar urma să aibă loc acțiuni.

Lista include state precum Franța, Italia, Germania, Spania, Croația și Slovenia.

Numărul de țări și desfășurarea efectivă a acțiunilor în fiecare dintre ele trebuie însă confirmate separat, deoarece publicarea unui apel internațional nu înseamnă că toate evenimentele sunt deja organizate sau autorizate.

În Italia, mobilizarea a început să fie promovată încă de la începutul lunii octombrie.

Agenția ANSA relata pe 2 octombrie că elevi și studenți italieni au anunțat acțiuni în solidaritate cu colegii francezi, cu manifestații la Roma și Genova și cu perspectiva unei greve internaționale în noiembrie.

Potrivit aceleiași relatări, organizatorii italieni vor să conecteze protestele locale cu o mobilizare mai amplă împotriva războiului, militarismului și represiunii.

Alte orașe menționate în apelurile de mobilizare includ Napoli și Torino.

Italia și Germania: protestele au și revendicări naționale

În Italia, acțiunile studențești se desfășoară atât în solidaritate cu protestatarii francezi, cât și în jurul unor nemulțumiri interne.

Organizatorii încearcă să unească revendicările privind educația și costul vieții cu opoziția față de cheltuielile militare și față de implicarea instituțiilor de învățământ în proiecte legate de industria de apărare, potrivit ANSA.

În Germania, campania tinerilor se intersectează cu protestele împotriva recrutării și a introducerii sau extinderii serviciului militar obligatoriu.

Grupurile implicate în mișcarea „Greva școlară împotriva recrutării” au promovat, la rândul lor, data de 20 noiembrie ca moment de mobilizare.

În ambele țări, legătura cu apelul internațional este clară la nivelul mesajelor și al calendarului anunțat de unele organizații.

În Belgia, mobilizarea elevilor și problemele din sistemul școlar au fost, de asemenea, în centrul unor proteste recente.

Cele cinci revendicări ale mișcării

Manifestul stabilește cinci direcții principale de acțiune:

– Oprirea militarizării și a reînarmării: organizatorii cer ca resursele publice să fie direcționate către educație, sănătate, protecție socială și tineri, în locul armamentului și al cheltuielilor militare.

– Abolirea serviciului militar obligatoriu: coaliția respinge atât formele obligatorii, cât și pe cele voluntare de serviciu militar și cere ca școlile și universitățile să nu devină instrumente de recrutare.

– Solidaritate cu popoarele oprimate: manifestul cere încetarea imperialismului, colonialismului, ocupației și apartheidului și susține dreptul popoarelor la autodeterminare.

– Justiție climatică și socială: organizațiile cer măsuri împotriva distrugerii mediului și a dependenței de combustibilii fosili, alături de politici sociale mai puternice.

– Apărarea drepturilor democratice: coaliția se pronunță împotriva autoritarismului, represiunii, rasismului și patriarhatului și cere măsuri împotriva extremei drepte.

Aceste revendicări arată că mobilizarea nu este doar o campanie pentru îmbunătățirea condițiilor din școli. IYS încearcă să construiască o mișcare politică internațională care să lege educația, costul vieții, mediul și politica de apărare într-o singură agendă.