De ce a implodat Titan / Cauza reală a imploziei submersibilului Titan a fost identificată

Ingineria deficitară și multiplele eșecuri de testare a navei au dus la implozia submersibilului Titan al companiei OceanGate, arată un raport oficial, citat de bbc.

Reamintim, submersibilul Titan a implodat în iunie 2023, ucigându-i pe toți cei cinci pasageri aflați la bord, inclusiv pe directorul executiv al OceanGate.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB) a constatat că procesul de inginerie al vehiculului a fost „inadecvat”, lucru ce a dus la defecțiuni care au însemnat că acesta nu a îndeplinit cerințele de rezistență și durabilitate.

Incidentul a fost „prevenibil”

NTSB a declarat că, deoarece firma nu a testat în mod adecvat Titan, nu i-a cunoscut rezistența reală.

De asemenea, nu se știa că era avariat și că ar fi trebuit scos din uz înainte de ultima sa călătorie.

Titan a dispărut în Atlanticul de Nord în timp ce încerca să se scufunde spre epava Titanicului, care se află la aproximativ 600 de km de St. John’s, în Newfoundland și Labrador, Canada.

În august, Garda de Coastă a SUA a publicat un raport în care a constatat că incidentul a fost „prevenibil” și a criticat practicile de siguranță „extrem de defectuoase” ale OceanGate.

Stockton Rush, directorul executiv și cofondatorul OceanGate, a condus Titanul în ultima sa călătorie.

Submersibilul a fost a doua versiune a proiectului navei

Pasagerii, care au plătit fiecare până la 250.000 de dolari pentru a participa la scufundare, erau exploratorul mării adânci Paul-Henri Nargeolet, Shahzada Dawood și fiul său în vârstă de 19 ani, Suleman Dawood, și Hamish Harding.

Proiectat și construit de OceanGate, Titanul avea o lungime de 6,7 m și un compartiment pentru pasageri din fibră de carbon, cu titan folosit în cupole și în alte segmente.

Submersibilul care a implodat la o adâncime de 3.800 de metri – epava Titanicului se află la 3.880 m – a fost a doua versiune a navei.

Probleme mari de comunicare cu ierarhia superioară

În timpul anchetei sale, NTSB a descoperit devreme că, în compania OceanGate, există mari probleme de cultură a siguranței.

Unii angajați au spus că siguranța era o prioritate a companiei, în timp ce alții, inclusiv un fost director de operațiuni maritime și un tehnician, au evidențiat un mediu „în care problemele de siguranță, în special cele de proiectare, au fost ignorate”.

Un tehnician a spus că avea îngrijorări cu privire la modelul de afaceri al OceanGate, în special cu privire la definirea clienților plătitori drept „specialiști în misiune”, în loc de „pasageri”.

Tehnicianul a declarat pentru NTSB că i-a spus lui Rush: „nu poți, pur și simplu, să schimbi titlul unei persoane atunci când primești o compensație”, iar, într-o conversație ulterioară, Rush a spus: „Dacă Garda de Coastă a SUA ar deveni o problemă, și-ar cumpăra un congresman și ar face ca acest lucru să dispară”.

OceanGate și-a încetat definitiv operațiunile de la incident.