Declarație surprinzătoare: Aleksandr Lukașenko nu intenționează să mai candideze pentru un nou mandat

Întrebat despre planurile sale politice, jurnalistul Time a menționat că, potrivit modificărilor aduse Constituției, Lukașenko mai are dreptul la încă un mandat. „Nu, nu am de gând să fac asta acum. Dacă Trump are aproape 80 de ani și arată decent… eu sunt mai tânăr. Voi încerca să fiu mai puternic decât Trump”, a spus Lukașenko.

Aleksandr Lukașenko a mai afirmat că, înaintea ultimelor alegeri, ar fi fost dispus să se retragă, fiind convins că „poporul îl va susține”. Totuși, potrivit propriilor sale cuvinte, „poporul a spus «nu» și a trebuit să rămân”.

În același interviu, Lukașenko a respins zvonurile conform cărora fiul său cel mic, Mikola, ar fi succesorul politic desemnat. „Nu, nu este succesorul. Întrebați-l pe el, îl puteți jigni cu astfel de întrebări”, a declarat acesta. Liderul belarus a admis însă că viitorul președinte ar putea urma o politică ușor diferită.

Lukașenko conduce Belarusul din 1994. Scrutinul prezidențial din 2020 a fost marcat de acuzații de fraudă masivă și de o represiune violentă a opoziției și protestatarilor. În ciuda contestării internaționale, el s-a autoproclamat din nou președinte. Pe 26 ianuarie 2025, în Belarus au avut loc noi alegeri prezidențiale, în care se aștepta ca Lukașenko să obțină un al șaptelea mandat. Declarația actuală ridică semne de întrebare asupra viitorului politic al țării.