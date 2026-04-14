Demisii în Congresul SUA. Doi congresmeni pleacă în urma unor acuzații grave de abuz sexual

Congresul Statelor Unite se confruntă cu un nou scandal major, după ce doi membri ai Camerei Reprezentanților, Eric Swalwell, democrat din California, și Tony Gonzales, republican din Texas, și-au anunțat demisia marți, pentru a evita un vot de excludere din funcție.
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
14 apr. 2026, 23:41, Știri externe

Cei doi parlamentari erau vizați de investigații ale Comisiei de Etică a Camerei, în legătură cu acuzații separate de comportament sexual inadecvat, inclusiv relații cu persoane aflate în subordinea lor, fapt ce încalcă regulile Congresului, scrie NBC News.

Odată cu demisiile, investigațiile Comisiei de Etică se încheie automat, întrucât aceasta are jurisdicție doar asupra membrilor activi ai Congresului. Totuși, anchetele penale pot continua.

Biroul procurorului districtual din Manhattan a confirmat deschiderea unei investigații care îl vizează pe Swalwell, în legătură cu o presupusă agresiune comisă în New York. Mai mult, o altă femeie l-a acuzat public că ar fi fost drogată, violată și agresată într-un hotel din California, în anul 2018.

Avocatul lui Swalwell a respins acuzațiile, catalogându-le drept un „atac politic fabricat”. Fostul congresman a recunoscut anterior că a făcut „greșeli personale”, dar a negat ferm orice acuzație de agresiune sexuală.

Demisiile în Congresul SUA schimbă echilibrul de putere

Demisia celor doi parlamentari modifică temporar balanța de putere din Cameră, oferind republicanilor un avantaj de 216 la 213. Totuși, majoritatea va crește odată cu depunerea jurământului de către Clay Fuller, care o va înlocui pe Marjorie Taylor Greene, demisionară la începutul anului.

Președintele Camerei, Mike Johnson, a declarat că ambii congresmeni au luat decizia corectă. La rândul său, liderul democraților din Cameră, Hakeem Jeffries, a afirmat că Swalwell „a procedat responsabil” prin retragere.

Alte cazuri sensibile

Atenția se îndreaptă acum către alți doi membri ai Camerei din Florida: Sheila Cherfilus-McCormick și Cory Mills, ambii vizați de investigații privind presupuse abateri financiare și sexuale. Comisia de Etică urmează să anunțe recomandările oficiale pe 21 aprilie, iar Camera ar putea decide sancțiuni, inclusiv excluderea.

Excluderea unui membru al Congresului necesită un vot de două treimi, o procedură rară, aplicată ultima dată în 2023, când George Santos a fost exclus în urma unui raport sever și a unui dosar penal complex.

