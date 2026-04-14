Prima pagină » Știri externe » Congresmanul american Eric Swalwell anunță că va demisiona după acuzații de comportament sexual inadecvat

Congresmanul american Eric Swalwell anunță că va demisiona după acuzații de comportament sexual inadecvat

Un influent membru al Congresului SUA a anunțat că intenționează să demisioneze, după apariția unor acuzații grave de comportament sexual inadecvat, arată CNN.
Congresmanul american Eric Swalwell anunță că va demisiona după acuzații de comportament sexual inadecvat
Sursa foto: captură video X
Victor Dan Stephanovici
14 apr. 2026, 09:09, Știri externe

Democratul Eric Swalwell, reprezentant al statului California, spune că va renunța la funcție în contextul presiunii politice și al unei anchete oficiale, scrie CNN. Swalwell a transmis că nu dorește ca situația personală să îi afecteze activitatea în Congres. El a subliniat că se opune unei eventuale excluderi rapide fără o procedură corectă, dar a admis că nu își mai poate exercita mandatul în mod eficient. „Este greșit ca alegătorii mei să fie afectați de această situație”, a declarat acesta.

Acuzații grave din partea unei foste angajate

Scandalul a izbucnit după ce o fostă colaboratoare l-a acuzat de agresiune sexuală. Potrivit relatărilor din presă, incidentul ar fi avut loc după o seară în care cei doi au consumat alcool, iar femeia susține că nu își putea da consimțământul. Alte trei femei au făcut acuzații separate, inclusiv privind mesaje explicite și fotografii indecente trimise fără acord. Swalwell a negat în mod repetat acuzațiile de agresiune sexuală. Camera Reprezentanților a deschis o anchetă etică în acest caz. În paralel, procurori din New York și California analizează dacă există elemente pentru deschiderea unor anchete penale. Tot mai mulți colegi, inclusiv din propriul partid, i-au cerut demisia. Peste 50 de foști angajați ai congresmanului au semnat o scrisoare publică în care solicită retragerea acestuia din funcție.

O cădere politică rapidă

Swalwell era considerat una dintre figurile importante ale Partidului Democrat. A fost ales în Congres în 2012 și a avut un rol vizibil în marile confruntări politice din ultimii ani, inclusiv în procedurile de suspendare ale președintelui Donald Trump. Recent, el își lansase și candidatura pentru funcția de guvernator al Californiei, dar a suspendat campania după apariția acuzațiilor. Nu este clar când va deveni efectivă demisia. Locul său în Congres ar urma să fie ocupat prin alegeri parțiale, posibil în această vară. Chiar și după plecarea din funcție, investigațiile privind acuzațiile ar putea continua.

Sondaj G4Media: Crezi că ar trebui ca Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică să ajungă la un acord pentru sărbătorirea Paștelui la aceeași dată?
G4Media
Ai cablu de la Digi RCS-RDS România? Abonamentul costă 38.64 lei/lună în aprilie 2026
Gandul
Lidia Buble și Răzvan Simion, război total în tribunal pentru bani mulți. Finalul civilizat a fost doar de fațadă!
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Cine este Răzvan Ionescu, generalul care conduce interimar SRI de aproape trei ani. Președintele Nicușor Dan nu a găsit încă șef civil pentru instituție
Libertatea
Câte zile rezistă pasca în frigider, de fapt? Care este termenul limită + greșeala pe care mulți români o fac
CSID
Video | De ce motoarele de generație veche consumă mai puțin: Sistemele antipoluare sunt de vină
Promotor