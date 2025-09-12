Prima pagină » Știri externe » Un nou comitet pentru a investiga atacul din 6 ianuarie format de republicani

Un nou comitet pentru a investiga atacul din 6 ianuarie format de republicani

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a numit mai mulți congresmeni republicani într-un nou comitet care va reexamina evenimentele din 6 ianuarie 2021, titrează Politico.
Un nou comitet pentru a investiga atacul din 6 ianuarie format de republicani
Sursa foto: Lev Radin/Pacific Press via ZUMA Wire
Radu Mocanu
12 sept. 2025, 06:59, Știri externe

Comitetul, sub conducerea lui Barry Loudermilk (Georgia), îi include pe republicanii Morgan Griffith (Virginia), Troy Nehls (Texas), Harriet Hageman (Wyoming) și Clay Higgins (Louisiana).

Din partea democraților, au fost confirmați Eric Swalwell (California), Jasmine Crockett (Texas) și Jared Moskowitz (Florida).

Noua structură funcționează ca un subcomitet al Comisiei Juridice a Camerei, dar Loudermilk va avea puteri de citare complete, ceea ce îi conferă autonomie în desfășurarea anchetei.

Democrații au criticat noua inițiativă, pe care o consideră o încercare a republicanilor de a rescrie memoria colectivă privind atacul asupra Capitoliului.

Ca răspuns la afirmațiile președintelui Trump privind fraudarea alegerilor din 2020, în data de 6 ianuarie 2021, o mulțime a atacat Capitoliul, cu scopul de a opri certificarea alegerilor.