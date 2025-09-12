Un nou comitet pentru a investiga atacul din 6 ianuarie format de republicani

Comitetul, sub conducerea lui Barry Loudermilk (Georgia), îi include pe republicanii Morgan Griffith (Virginia), Troy Nehls (Texas), Harriet Hageman (Wyoming) și Clay Higgins (Louisiana).

Din partea democraților, au fost confirmați Eric Swalwell (California), Jasmine Crockett (Texas) și Jared Moskowitz (Florida).

Noua structură funcționează ca un subcomitet al Comisiei Juridice a Camerei, dar Loudermilk va avea puteri de citare complete, ceea ce îi conferă autonomie în desfășurarea anchetei.

Democrații au criticat noua inițiativă, pe care o consideră o încercare a republicanilor de a rescrie memoria colectivă privind atacul asupra Capitoliului.

Ca răspuns la afirmațiile președintelui Trump privind fraudarea alegerilor din 2020, în data de 6 ianuarie 2021, o mulțime a atacat Capitoliul, cu scopul de a opri certificarea alegerilor.