Fostul locotenent-guvernator al Virginiei, Justin Fairfax, și soția sa, Cerina, au fost găsiți morți de poliția din comitatul Fairfax în casa lor din Annandale, joi dimineață devreme, într-un caz de crimă și sinucidere, potrivit mai multor surse pentru Washington Post.
„Eu și Pam suntem devastați de această veste sfâșietoare. Am avut privilegiul de a-i cunoaște pe membrii familiei Fairfaxe în timp ce familiile noastre au servit împreună”, a spus Northam în comunicat.
În 2019, Fairfax s-a confruntat cu acuzații de agresiune sexuală care datează din 2000 și 2004. El a negat acuzațiile și a candidat la alegerile primare democrate pentru funcția de guvernator în 2021, clasându-se pe locul patru.