Un favorit la funcția de guvernator al statului Virginia s-a sinucis, după acuzații de abuz sexual. Și-a împușcat și soția

Fostul viceguvernator al Virginiei, Justin Fairfax, și soția sa au fost găsiți morți în urma unei crime și sinucideri, spun surse pentru Washington Post. Fairfax era considerat favorit pentru funcția de guvernator al Virginiei înainte ca demersul lui să eșueze din cauza acuzațiilor de abuz sexual.
Sorina Matei
16 apr. 2026, 16:47, Știri externe

Fostul locotenent-guvernator al Virginiei, Justin Fairfax, și soția sa, Cerina, au fost găsiți morți de poliția din comitatul Fairfax în casa lor din Annandale, joi dimineață devreme, într-un caz de crimă și sinucidere, potrivit mai multor surse pentru Washington Post.

„Preliminar, se pare că bărbatul adult a împușcat-o pe femeie înainte de a se împușca singur într-un incident domestic”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției din Fairfax, Chris Cosgriff, într-o conferință de presă joi dimineață.

Potrivit poliției din comitatul Fairfax, acesta și-a împușcat mortal soția, Dr. Cerina W. Fairfax, înainte de a se sinucide.

Incidentul a avut loc în timpul unui proces de divorț „complicat și tensionat”. Fairfax fusese recent citat în instanță pentru o nouă înfățișare în cadrul acestui proces.

Cei doi copii adolescenți ai cuplului se aflau în casă în momentul tragediei. Fiul lor a fost cel care a sunat la serviciile de urgență imediat după miezul nopții.

Autoritățile mai fuseseră chemate la locuința familiei în ianuarie 2026 pentru un incident domestic, care s-a soluționat atunci fără acuzații oficiale.

„Eu și Pam suntem devastați de această veste sfâșietoare. Am avut privilegiul de a-i cunoaște pe membrii familiei Fairfaxe în timp ce familiile noastre au servit împreună”, a spus Northam în comunicat.

În 2019, Fairfax s-a confruntat cu acuzații de agresiune sexuală care datează din 2000 și 2004. El a negat acuzațiile și a candidat la alegerile primare democrate pentru funcția de guvernator în 2021, clasându-se pe locul patru.

