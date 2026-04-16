„Preliminar, se pare că bărbatul adult a împușcat-o pe femeie înainte de a se împușca singur într-un incident domestic”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției din Fairfax, Chris Cosgriff, într-o conferință de presă joi dimineață.

Potrivit poliției din comitatul Fairfax, acesta și-a împușcat mortal soția, Dr. Cerina W. Fairfax, înainte de a se sinucide.

Incidentul a avut loc în timpul unui proces de divorț „complicat și tensionat”. Fairfax fusese recent citat în instanță pentru o nouă înfățișare în cadrul acestui proces.

Cei doi copii adolescenți ai cuplului se aflau în casă în momentul tragediei. Fiul lor a fost cel care a sunat la serviciile de urgență imediat după miezul nopții.

Autoritățile mai fuseseră chemate la locuința familiei în ianuarie 2026 pentru un incident domestic, care s-a soluționat atunci fără acuzații oficiale.