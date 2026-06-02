UPDATE #12: Generalul -locotenent Berdilă Iulian, locțiitorul pentru operații și instrucție al Șefului Statului Major al Apărării, și el în dosarul DNA al lui Gheorghiță – Șomodolea, alături de apropiata sa, Oana Harabagiu, care a primit și decorații, potrivit datelor publice.

UPDATE #11: Imagini Mediafax, semnate Alexandru Dobre, cu ieșirea șefului Armatei, Vlad Gheorghiță, de la DNA, după ce a fost pus oficial sub acuzare. Dosarul Șomordolea – Gheorghiță vizează intervenții pentru angajarea unor fete de generali în MApN.

UPDATE #10: Potrivit datelor publice, generalul -locotenent Berdilă Iulian, locțiitorul pentru operații și instrucție al Șefului Statului Major al Apărării, și el în dosarul DNA al lui Gheorghiță – Șomodolea, ar fi oferit decorații și unei apropiate de-a sa, Oana Harabagiu.

UPDATE #9: Pus oficial sub acuzare de DNA, șeful Statului Major al Armatei, Gheorghiță Vlad, nu a dorit să facă declarații.

UPDATE #8: Potrivit surselor Mediafax, și fata generalului Anicescu apare în dosarul Gheorghiță. Intervențiile ar fi fost pentru ca aceasta să fie decorată la final de an.

General-maiorul Mircea Anicescu este o figură cunoscută în cadrul Ministerului Apărării Naționale (MApN). Acesta a deținut funcția de locțiitor al șefului Direcției Generale Management Resurse Umane (DGMRU) din cadrul MApN, iar în iulie 2025 a fost înaintat în gradul de general-maior (cu două stele) și a trecut în rezervă.

UPDATE #7: DNA comunică punerea oficială sub acuzare a lui Gheorghiță Vlad:

„La data de 02.06.2026, procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni de corupție săvârșite de militari, i-au adus la cunoștință generalului VLAD GHEORGHIȚĂ, șef al Statului Major al Apărării din cadrul M.Ap.N., calitatea de suspect într-un dosar penal instrumentat la nivelul acestui serviciu, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la uzurparea funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii militari au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul lunii iulie 2025, generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării din cadrul M.Ap.N., prin actele sale de complicitate, ar fi înlesnit emiterea și semnarea de către general-locotenent Berdilă Iulian, locțiitorul pentru operații și instrucție al Șefului Statului Major al Apărării, a unei solicitări adresate Ministerului Educației și Cercetării, privind suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București – Facultatea de Educație Fizică și Sport, cu depășirea limitelor atribuțiilor conferite de legislație, în condițiile în care, solicitarea în cauză era atributul exclusiv al Direcției Generale Management Resurse Umane, structură centrală în cadrul M.Ap.N.

Înscrisul oficial emis în condițiile mai sus descrise ar fi determinat luarea deciziei pentru suplimentarea cu un număr de 20 de locuri de la buget, prin promovarea candidaților admiși inițial pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate.

Prin această modalitate, ar fi fost vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării Naționale, prin afectarea relațiilor instituționale, și, corelativ, ar fi fost creat un folos necuvenit în beneficiul celor 20 de candidați, prin promovarea acestora, de pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate, urmând ca la finalizarea studiilor universitare, un număr de 3 candidați, să fie încadrați pe posturi de ofițer, la Ministerul Apărării Naționale.

Suspectului Vlad Gheorghiță i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 din Codul de procedură penală”.

UPDATE #7: Mihai Șomordolea, fostul secretar al CSAT, a fost pus sub acuzare de Serviciul Militar al DNA acum câteva săptămâni în dosarul principal. Procurorii militari ai DNA au ajuns la inculparea generalului Gheorghiță Vlad după ce au realizat perchezițiile informatice și au verificat telefoanele lui Mihai Șomordolea care discuta cu Gheorghiță Vlad, susțin surse Mediafax.

UPDATE #6: Măsură de ultimă oră a procurorilor DNA: generalul Gheorghiță Vlad a fost pus sub acuzare pentru o presupusă faptă de ”complicitate la uzurparea funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit”.

UPDATE #5: Sursele MEDIAFAX afirmă faptul că generalul Gheorghiță Vlad ar fi intervenit la ANEFS pentru fiica unui coleg, respectiv generalul Mihai Șomordolea, fost secretar al CSAT. Acesta din urmă a fost deja pus sub acuzare în cauza instrumentată de DNA!

În luna ianuarie a acestui an, imediat după ce i s-a adus la cunoștință măsura DNA, președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind trecerea în rezervă a lui Șomordolea și, totodată, a decis eliberarea sa din funcţia de consilier de stat.

Mihai Şomordolea fusese numit consilier de stat la data de 9 martie 2015. În perioada 2008-2015 a ocupat funcţia de şef al Secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi începând cu 9 martie 2015 a fost numit Secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

Şomordolea a participat la misiuni în cadrul Comandamentului KFOR şi a fost senior naţional reprezentativ al României în teatrul de operaţiuni Kosovo (2007-2008). A activat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale încă din anul 1987, având diferite grade de la locotenent la general-maior. În perioada 2003-2006 a fost Şef al Biroului Planificare, Organizare şi Desfăşurare activităţi de Reprezentare în Statul Major General şi Ofiţer 1 în cadrul Serviciului S.

UPDATE #4: La sediul DNA a ajuns pentru audieri și generalul pe a cărui fiică Gheorghiță ar fi ajutat-o să studieze la fără taxă prin suplimentarea locurilor.

UPDATE #3: Statul Major al Apărării a transmis presei un comunicat prin care anunță că nu comentează speța în care este implicat generalul Gheorghiță Vlad: ”În acest moment, Direcția Națională Anticorupție desfășoară activități specifice de verificare. Pentru a nu influența acțiunile aflate în desfășurare, Statul Major al Apărării nu poate face comentarii suplimentare. Instituția cooperează pe deplin cu autoritățile abilitate și va comunica informațiile care pot fi făcute publice, în condițiile legii”.

UPDATE #2: Susele noastre arată că în urma percheziților efectuate în cauză, precum și din declarațiile luate de procurori până la acest moment, ar rezulta că generalul Gheorghiță Vlad ar fi întocmit o informare către ANEFS (Ministerul Educației) pentru ca fiica unul alt general să studieze fără taxe (”la buget”), lucru care să-i faciliteze admiterea în Armată. Adresa respectivă ar fi fost întocmită de șeful Statului Major al Apărării, cu toate că ea ar fi trebuit semnată de ministrul Apărării.

Sursele noastre susțin, de altfel, că și celălalt general a fost pus deja sub acuzare în acest dosar.

UPDATE #1: Surse judiciare afirmă că dosarul în care a fost chemat înaltul ofițer se află în lucru la DNA încă din toamna anului trecut, iar audierea generalului Gheorghiță Vlad este un act de extindere a urmării penale. Conform surselor MEDIAFAX, anchetatorii verifică modul în care au avut loc mai multe concursuri de angajare în Armată. Acuzația avută în vedere este complicitate la uzurparea funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

ȘTIREA INIȚIALĂ: La intrarea în sediul DNA, generalul Gheorghiță Vlad a refuzat să discute cu jurnaliștii prezenți acolo. Până la această oră, nu există informații oficiale cu privire la calitatea în care a fost citat de către procurorii DNA.

Generalul Gheorghiță Vlad a fost învestit ca șef al Statului Major al Apărării în 30 noiembrie 2023.

Anterior, a fost locțiitor al șefului Statului Major al Apărării, iar în perioada 2020-2022 a deținut funcția de locțiitor pentru operații și instrucție în aceeași instituție.

De-a lungul carierei militare, s-a aflat la comanda mai multor structuri, de la toate nivelurile ierarhice: comandant al Diviziei 2 Infanterie Getica din Buzău, comandant al Centrului Național de Instruire Întrunită Getica din Cincu, comandant al Brigăzii 1 Mecanizată Argedava, șef al informațiilor la Componenta Operațională Terestră, șef al planificării în Serviciul Operativ la Statul Major al Forțelor Terestre și comandant al Batalionului 631 Tancuri.

Prima funcție din carieră a fost cea de comandant pluton tancuri la Regimentul 22 Tancuri din București. Este absolvent al Școlii Militare de Ofițeri Activi de Tancuri (promoția 1991) și al Liceului Militar Dimitrie Cantemir (promoția 1988).