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Departamentul de Justiție al SUA acuză statul New York că permite creșterea fraudei în programul Medicaid

Departamentul de Justiție al SUA a acuzat marți oficialii statului New York de facilitarea fraudei, spunând că au permis unei companii din Georgia să folosească un proces de licitație simulat pentru a obține controlul unui program de 10 miliarde de dolari pentru a oferi îngrijire la domiciliu pacienților cu dizabilități din sistemul Medicaid.
Departamentul de Justiție al SUA acuză statul New York că permite creșterea fraudei în programul Medicaid
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
17 iun. 2026, 02:33, Știri externe
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Avocații federali au făcut aceste afirmații într-un proces civil intentat la tribunalul federal din Brooklyn, numind Departamentul de Sănătate al statului, directorul Medicaid și compania Public Partnerships LLC, cu sediul în Alpharetta, Georgia, drept pârâți, relatează AP.

În proces, guvernul federal a solicitat unui judecător să dispună încetarea oricăror abateri și să numească un administrator judiciar care să conducă compania.

Procesul a venit la două luni după ce administrația președintelui Donald Trump a recunoscut că a comis o eroare semnificativă în ceea ce privește faptele pentru a justifica ancheta privind frauda în programul Medicaid din New York, subminând o campanie federală de combatere a risipei, în special în statele conduse de democrați.

Într-o declarație, Public Partnerships a declarat: „Nu suntem deloc de acord cu caracterizările din plângere și vom răspunde pe deplin prin procesul legal adecvat.”

Compania a adăugat că a fost selectată „printr-un proces transparent și competitiv pentru a consolida și moderniza” programul din New York și pentru a deservi peste 250.000 de newyorkezi care se bazează pe îngrijire la domiciliu și sutele de mii de îngrijitori care oferă aceste îngrijiri.

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